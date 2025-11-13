Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA y destacó el desarrollo productivo de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves de la 31ª edición de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, uno de los encuentros empresariales más importantes del país, que reúne a líderes del sector productivo para debatir desafíos y oportunidades del desarrollo nacional.
El mandatario provincial integró el panel “Federalismo productivo: gobernar desde la producción”, donde se abordaron temas de desarrollo territorial, infraestructura estratégica y fortalecimiento de las cadenas de valor regionales.
Durante su intervención, Frigerio destacó las medidas implementadas en Entre Ríos para fomentar la inversión y el empleo de calidad, mencionando leyes clave como el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “El RIGI se orienta más a provincias extractivas que a provincias agroindustriales, mientras que nuestro norte es generar condiciones para que haya más inversión y más empleo privado de calidad. De ahí surgen normas que mejoran el sistema impositivo, la educación y la seguridad”, explicó.
Respecto del nuevo esquema nacional que delega a las provincias la ejecución de la obra pública, Frigerio señaló que se tiene plena responsabilidad para equilibrar la competitividad de las empresas locales a través de infraestructura vial, portuaria y energética de calidad y costo accesible.
En ese marco, adelantó que el presupuesto 2026 será histórico en Entre Ríos en materia de infraestructura, priorizando rutas, puertos y acceso a energía, junto a proyectos de infraestructura social, como escuelas, hospitales y seguridad.
Sobre las reformas nacionales, el gobernador remarcó que el acceso al crédito es fundamental para el crecimiento y la competitividad, y destacó la necesidad de modernizar los vínculos laborales, ofreciendo previsibilidad a empresarios y protegiendo los derechos de los trabajadores informales.
Frigerio también dirigió un mensaje a los jóvenes: “Más que decir, hay que mostrar. Transformamos un edificio destinado a la administración pública en un centro de innovación, tecnología y economía del conocimiento. Eso es lo que necesitan ver: preparación del terreno para trabajo de calidad, en equipo y con visión de futuro”.
El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “El futuro se produce hoy”, con un enfoque en reconstruir la competitividad de Argentina, impulsar la industria como motor de empleo y agregado de valor, y generar consensos de largo plazo. Además de Frigerio, participó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.