Frigerio oficializó a Hernán Jacob y Carlos Cuenca en Planeamiento y Educación
El gobernador Rogelio Frigerio puso en funciones este viernes a los nuevos titulares del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Daniel Jacob, y del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Con estas designaciones, el Ejecutivo provincial completa la transición en dos áreas estratégicas, garantizando la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura.
Durante la ceremonia realizada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, tras la reunión de gabinete, Frigerio agradeció el trabajo de los funcionarios salientes, Alicia Fregonese y Darío Schneider, destacando que “han sido dos años de mucho compromiso, trabajo y esfuerzo por parte de ellos y de sus equipos”. Sobre los entrantes, afirmó estar “seguro de que van a dejarnos muy bien parados”.
El mandatario también valoró el acompañamiento de las familias de los funcionarios, “muy necesario en momentos difíciles”, y agradeció a su equipo de gobierno y a los legisladores que forman parte “del equipo de la gestión de transformación que estamos llevando adelante en la provincia”.
Tras asumir, el nuevo ministro Hernán Jacob remarcó su compromiso con la gestión provincial. “Agradezco la confianza del gobernador”, expresó, y definió su designación como “una tremenda responsabilidad y un hermoso desafío”. Señaló el pedido explícito de Frigerio de “llegar al ’27 con la provincia dada vuelta, con polvo de obra, rutas en plena ejecución y muchas ya terminadas”. Subrayó además que el área no tiene “margen de error” y que el trabajo se basará en transparencia y dedicación permanente.
Por su parte, el nuevo titular del CGE, Carlos Cuenca, manifestó estar “muy contento con este desafío” y agradeció al gobernador por confiarle la conducción del sistema educativo provincial. Señaló que presidir el CGE implica “una enorme responsabilidad y un compromiso con cada estudiante, docente y familia”. Frente a los desafíos presupuestarios, aseguró que la gestión será “muy responsable” para que la ciudadanía “esté orgullosa de la inversión en educación”.
Trayectorias
Hernán Daniel Jacob, abogado, se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento y cuenta con una extensa trayectoria en gestión pública: fue secretario de Gobierno, Obras Públicas y Acción Social (1995–1999); secretario de Hacienda (1997–1999); secretario de Gobierno y Hacienda (1999–2001 y 2001–2003); y secretario de Economía, Hacienda y Producción (2015–2023).
Carlos Cuenca es Contador Público Nacional y Especialista en Docencia Universitaria. Es decano y docente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Uader, y también profesor en la UNER. Su recorrido incluye funciones en gestión pública y universitaria, como subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros en la Municipalidad de Paraná, y subsecretario Económico Financiero de la Uader.