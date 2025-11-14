Frigerio: “Más temprano que tarde vamos a poder dar respuesta a tantas necesidades insatisfechas de tantos años en nuestra provincia”
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una intensa agenda en Pueblo Liebig, departamento Colón, donde puso en marcha 50 nuevas viviendas y dejó habilitado el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Augusto Gaillard, dos obras que apuntan a fortalecer la infraestructura social y sanitaria de la localidad.
Acompañado por el intendente Julio Pintos, el mandatario hizo entrega de las llaves de las unidades habitacionales construidas por el IAPV en el marco del Programa Casa Propia, financiado de manera conjunta entre provincia y Nación. Durante el acto, Frigerio destacó la importancia del acceso a la casa propia y afirmó: “La primera vivienda queda siempre en el recuerdo; quizás después del nacimiento de los hijos o los nietos, es uno de los recuerdos que acompañan toda la vida”.
El gobernador remarcó además que estos avances se concretan luego de “22 meses de gestión”, tras años de falta de obras: “Con paciencia y trabajo en equipo, más temprano que tarde vamos a poder dar respuesta a tantas necesidades insatisfechas en nuestra provincia”, señaló.
Por su parte, el intendente Pintos agradeció al gobierno provincial y al directorio del IAPV: “Cuando arrancamos hace más de dos años con la necesidad de viviendas, nos atendieron de la mejor forma y pudimos llevar adelante este proyecto para dar respuesta a un problema que atraviesan todas las localidades”. Subrayó también que “el trabajo conjunto permite hacer muchas cosas, y vamos a seguir en ese camino”.
El acto contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el titular del IAPV, Manuel Schönals; y autoridades comunales del departamento Colón.
En el marco de la visita, Frigerio también inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, una obra estratégica para ampliar la capacidad sanitaria local. El edificio —que demandó una inversión provincial superior a 127 millones de pesos— fue construido bajo un sistema de arquitectura modular, que mejora la eficiencia acústica y la aislación frente a lluvias y vientos, optimizando su funcionamiento en todas las condiciones climáticas.