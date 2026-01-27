Frigerio llevará a Estados Unidos la agenda financiera de Entre Ríos y se reunirá con inversores internacionales
En el marco de la estrategia provincial de ordenamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas, el gobernador Rogelio Frigerio desarrollará en los próximos días una agenda de reuniones institucionales en Estados Unidos con fondos de inversión y administradores de activos internacionales, con el objetivo de fortalecer la credibilidad financiera de Entre Ríos.
La gira contempla encuentros en las ciudades de Nueva York y Boston, donde el mandatario presentará la situación económica y fiscal de la provincia, expondrá las líneas centrales del programa de gobierno y ratificará el compromiso con una administración responsable, previsible y transparente de las obligaciones provinciales. Durante tres días, Frigerio mantendrá reuniones con 11 bancos de inversión, entre los que se encuentran Goldentree, Schroders, JP Morgan, PIMCO, VR Capital y BlackRock.
La agenda incluirá reuniones técnicas y presentaciones ante distintos fondos de inversión y administradores de activos, coordinadas con el acompañamiento de entidades financieras internacionales. Estos espacios permitirán intercambiar información y responder consultas sobre la realidad económica de Entre Ríos y su proyección a mediano y largo plazo.
Durante los encuentros, el gobernador detallará el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que impulsa la provincia, las medidas adoptadas para fortalecer el equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar hacia un perfil de deuda sostenible, que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar la prestación de servicios esenciales ni el desarrollo productivo.
Frigerio destacará que “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”, y subrayará que el diálogo con los mercados internacionales forma parte de una política de responsabilidad institucional y transparencia.
Desde el gobierno provincial remarcan que este tipo de instancias de diálogo son habituales en procesos de ordenamiento financiero y resultan claves para fortalecer la credibilidad, mejorar el acceso al financiamiento y garantizar condiciones de mayor estabilidad para el futuro de Entre Ríos.