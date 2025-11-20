Frigerio: “El campo siempre fue y va a seguir siendo la locomotora de la recuperación de la Argentina”
En el panel Agro 4.0 del Ciclo de Charlas Clarín Vanguardia Tecnológica, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la centralidad del campo como motor de la economía nacional. Sostuvo que la tradicional fortaleza del agro —construida sobre “intuición y trabajo”— hoy se potencia gracias a las nuevas tecnologías, y remarcó que el Estado debe acompañar este proceso mediante políticas que lo favorezcan.
El encuentro fue moderado por Franco Mercuriali y Silvia Naishtat, y Frigerio compartió el panel con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Enrique Erize, titular de Novitas; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales; y Alfredo De Angeli, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado.
Durante su exposición, Frigerio subrayó que “el campo siempre fue y va a seguir siendo la locomotora de la recuperación de la Argentina”, afirmando que esta etapa no será una excepción. En ese contexto, insistió en que el Estado debe reconocer ese rol estratégico y actuar en consecuencia mediante una reducción de impuestos, incluyendo los llamados “impuestos distorsivos”, los cuales —según dijo— deberían ser eliminados también por el gobierno nacional y por otras provincias.
El gobernador recordó que “el campo siempre ha sido la variable de ajuste en una crisis”, el sector que termina corrigiendo errores originados en otras áreas de la economía. Sin embargo, celebró que hoy existan nuevas oportunidades de generación de divisas provenientes de la energía, la minería y otros sectores, lo que permitiría que el agro deje de ser el único sostén de las exportaciones: “Esto es una excelente noticia para que el campo deje de ser el único generador de divisas de la Argentina”, afirmó.
Frigerio también se refirió al rol de los gobiernos provinciales, al asegurar que “los gobernadores tenemos muchísimas responsabilidades” en el impulso al desarrollo. Comparó la situación de Entre Ríos con la de Santa Fe y Córdoba, provincias que —según destacó— lograron avanzar más pese a atravesar “las mismas malas políticas macroeconómicas del último medio siglo”. En esa línea, reivindicó la importancia de políticas fiscales, educativas, de infraestructura y de seguridad para modificar realidades productivas.
El mandatario expresó su optimismo de cara a 2026, al considerar que podría convertirse en el año en que finalmente se concreten reformas estructurales postergadas durante tres décadas, entre ellas la fiscal, laboral, previsional y penal. Según Frigerio, hoy existe una “posibilidad cierta” de avanzar gracias a la voluntad expresada por la ciudadanía en las últimas elecciones.
Hacia el cierre, identificó a la falta de confianza y de estabilidad como el principal problema del país. Señaló que el desafío central es lograr que ese “norte que nos tiene que guiar” se mantenga en el tiempo, “más allá de los políticos de turno”. También remarcó que persisten acuerdos institucionales pendientes, y destacó que la sociedad está exigiendo que los dirigentes se unan “para consolidar este norte y hacer lo que hay que hacer para que la Argentina finalmente aproveche en toda su dimensión el enorme potencial que tiene”.