Frigerio lanzó la licitación para recuperar el Hotel Ayuí de Concordia y anunció la donación de su mobiliario a hogares del Copnaf
El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves el llamado a licitación para la puesta en valor y futura operatoria del Hotel Ayuí de Concordia, con el objetivo de recuperar un emblema del turismo entrerriano. En el mismo acto, se firmó un convenio por el cual el mobiliario existente en el hotel será donado a las residencias del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en toda la provincia.
Frigerio recordó el “pasado esplendoroso” del complejo y cuestionó que “el populismo lo abandonó a su suerte”, permitiendo incluso la intrusión de personas que se aprovecharon del espacio público. “Seguramente, el sector privado también lo podrá seguir mejorando para que vuelva a ser lo que alguna vez fue: un emblema del turismo en Concordia. Es lo que estamos haciendo y para eso trabajamos”, afirmó el mandatario, acompañado por el intendente local, Francisco Azcué; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri.
Por su parte, Mauricio Colello subrayó que el inicio de la gestión se enfocó en “ordenar lo que encontramos en una profunda desorganización”, destacando la recuperación de otros espacios como el camping Las Palmeras, que ya está en obra, y el avance sobre casos como Tortuga Alegre, actualmente en la órbita de la Fiscalía.
En la misma línea, Azcué sostuvo que la historia del Hotel Ayuí refleja la de la ciudad: “Esto era una joya como Concordia, una tierra de progreso, y el populismo con todas sus prácticas destructivas nos dejó con altos índices de pobreza. Hoy, con el gobernador, estamos dejando atrás esas prácticas con una gestión eficiente y honesta, cuyos resultados ya se empiezan a ver”.
El titular de CTM, Alejandro Daneri, precisó que la licitación —que será publicada la próxima semana— tendrá por objeto la recuperación integral del edificio, su puesta en valor y la definición de un modelo de operatoria turística. El proceso prevé que la adjudicación se concrete en noviembre y que las obras finalicen en el primer semestre de 2026, momento en que el hotel quedará operativo.
Impacto social inmediato
En paralelo, la CTM firmó con el Ministerio de Desarrollo Humano un convenio marco para la donación del mobiliario existente en el hotel a 34 residencias del Copnaf en toda la provincia. De esta manera, la recuperación del complejo turístico se articula con una acción social concreta en beneficio de niños, niñas y adolescentes alojados en hogares provinciales.
Del acto participaron también la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack; la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; y representantes de CTM, entre ellos el vicepresidente Pedro Jorge Galimberti y el delegado argentino Juan Carlos Chagas.