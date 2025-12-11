Frigerio lanzó el Punto Móvil Mujer y defendió una “política de Estado” para enfrentar la violencia de género
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves la apertura del 2° Foro Provincial Mujer Activa con Voz y presentó el Punto Móvil Mujer, una nueva herramienta territorial destinada a fortalecer las políticas de cuidado y la prevención de la violencia contra las mujeres en Entre Ríos. Desde el Centro Provincial de Convenciones, ratificó que estas acciones forman parte de una política de Estado sostenida por su gestión.
Acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, Frigerio sostuvo que su presencia “es simbólica”, porque “marca de alguna manera lo que nosotros consideramos como una política de Estado”, y remarca la decisión del gobierno provincial de visibilizar y enfrentar una problemática que no deja de crecer.
Respecto del Punto Móvil Mujer, el mandatario explicó que la iniciativa responde a una lógica de gobierno que “no espera que los problemas lleguen, sino que actúa directamente en el territorio”, especialmente en zonas con mayor cantidad de denuncias. El objetivo es garantizar una presencia activa en toda la provincia y ofrecer respuestas rápidas y eficaces.
El gobernador también subrayó la necesidad de abordar la violencia digital, un fenómeno en expansión que demanda respuestas coordinadas desde el Estado a nivel provincial y municipal. Asimismo, consideró clave involucrar a los hombres en los procesos educativos vinculados a la violencia de género, para lograr un enfoque integral.
Frigerio destacó además que la autonomía de las mujeres es una herramienta central para enfrentar la violencia: “Cuanto más autonomía tenga la mujer, con más herramientas va a contar”. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con organizaciones sociales, credos, organismos estatales y sectores comunitarios, al remarcar que “este es un problema para todos y juntos lo vamos a poder encarar mejor”.
Por su parte, la ministra Verónica Berisso enfatizó que la consigna del encuentro interpela a escuchar con empatía y actuar sin demora, remarcando que no se debe juzgar ni minimizar, sino creer en la palabra de cada mujer y responder con responsabilidad. En un contexto de creciente digitalización, sostuvo que la escucha activa es una “obligación ética del Estado y de la comunidad”.
La funcionaria también puso en valor el trabajo articulado entre los distintos equipos y dispositivos provinciales, al afirmar que la prevención de la violencia requiere una red sólida y presente, donde cada actor contribuye a fortalecer la autonomía, la protección y los derechos de las mujeres entrerrianas.
El foro y el nuevo dispositivo territorial
El foro se desarrolló en el marco del 25N y de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, bajo el lema “Escuchamos y no dudamos”, al cual la provincia adhirió. Participaron equipos de gestión, organizaciones y público en general, con ejes vinculados a violencia digital, autocuidado y nuevas masculinidades, siempre orientados a promover los derechos y la autonomía de las mujeres.
El Punto Móvil Mujer es una unidad equipada para recorrer localidades de toda la provincia, especialmente aquellas que no cuentan con áreas específicas de atención. Se trata de un móvil tipo trafic, cedido en comodato por Iapser Seguros y renovado por internos del taller del Servicio Penitenciario de la Unidad Penal N°1. Operará con dos salidas mensuales, iniciando en diciembre con recorridos por Villaguay y Concepción del Uruguay.