Frigerio lanzó el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio presentó en la escuela N°16 El Tambor de Tacuarí, en Colonia Ensayo, el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales de Entre Ríos, que permitirá que el 100 por ciento de los establecimientos educativos rurales de la provincia accedan a internet mediante antenas satelitales.
El programa surge de un convenio entre el Consejo General de Educación (CGE) y Enersa, y contempla la conectividad de 712 escuelas rurales, con una inversión provincial de aproximadamente 1.200 millones de pesos anuales. Enersa se encargará de la instalación de las antenas satelitales, mientras que el CGE se ocupará de la adecuación tecnológica en cada escuela.
Al respecto, Frigerio señaló: “Estamos anunciando un plan para completar el 100 por ciento de conectividad de las escuelas rurales, con una inversión de más de 1.200 millones de pesos, para que todos los estudiantes, estén donde estén en nuestra provincia, puedan acceder a las mismas herramientas. En el siglo XXI, la conectividad es fundamental”.
El mandatario destacó además que no se trata solo de la instalación, sino también del mantenimiento a lo largo de todo el ciclo lectivo, lo que garantizará la continuidad del servicio en todos los establecimientos rurales. “Al asumir, alrededor del 90 por ciento de las escuelas urbanas tenían conectividad, pero prácticamente dos tercios de las rurales no contaban con acceso a internet“, recordó.
Finalmente, Frigerio aseguró que el plan busca poner la educación en el centro de la comunidad, fortaleciendo el papel de la escuela como núcleo social y educativo.
Hito histórico
La presidente del CGE, Alicia Fregonese, definió el plan como “un hito”, ya que es la primera vez que el gobierno provincial invierte en conectividad para la ruralidad. “Esto reducirá la brecha entre quienes tienen más y menos posibilidades y será una herramienta valiosa para los docentes, permitiendo cubrir materias que muchas veces no se pueden impartir en las escuelas rurales. Es una inversión fabulosa y una gran oportunidad”, concluyó.
Licitación en marcha
Por su parte, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que el proceso licitatorio ya está en marcha. “Con la firma del convenio con el CGE ya tenemos relevados los establecimientos educativos y empezaremos con la instalación. Para el ciclo lectivo del año próximo se prevé que todo esté operativo”, aseguró.
Política educativa integral
El plan forma parte de una política educativa integral que incluye el Plan Provincial de Alfabetización, la entrega de casi 200.000 libros a estudiantes y docentes, la implementación del Sistema de Alerta Temprana contra la deserción escolar y el fortalecimiento de la vinculación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo.