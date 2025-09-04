Frigerio: “La salud mental es una prioridad para nuestra gestión”
El gobernador Rogelio Frigerio participó de la apertura de una capacitación sobre comunicación en salud mental y prevención del suicidio, destinada a periodistas, comunicadores, creadores de contenidos y responsables de prensa de organismos públicos.
El encuentro se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el marco de la campaña “Decilo: Hablemos de suicidio” que impulsa el Gobierno provincial y en la antesala del Día Mundial de la Prevención del Suicidio (10 de septiembre). Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y los ministros de Salud, Daniel Blanzaco, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
“Necesitamos la ayuda de todos”
Frigerio definió el rol de los comunicadores como “clave en este desafío de prevenir los suicidios”. “Mi gobierno ha decidido poner como prioridad de la política pública y, sobre todo, de las políticas de salud, a la salud mental, porque hoy es un flagelo en todo el mundo”, afirmó.
El mandatario subrayó la importancia de transformar el dolor en políticas públicas: “Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos este problema, ponerlo sobre la mesa y encontrar soluciones. Mi gobierno los necesita a ustedes como comunicadores para que nos den una mano en este objetivo”.
En esa línea, destacó las medidas adoptadas: la conformación de una mesa interministerial, la creación del Observatorio Provincial de Suicidio, la habilitación de la línea telefónica 135, y los conversatorios y capacitaciones que ya alcanzaron a miles de docentes.
“Necesitamos la ayuda de todos para enfrentar este tremendo problema que atraviesa la sociedad en el mundo, en Argentina y en nuestra provincia”, concluyó.
Compromiso institucional
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, aseguró que desde el Legislativo se busca “ser parte del engranaje que acompañe, contenga y accione frente al suicidio”.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, agradeció el apoyo de Frigerio y Hein: “Las problemáticas de salud mental nos afectan a todos. No se trata solo de psicólogos o psiquiatras; necesitamos manejar los mismos conceptos para contener y desterrar el tabú de que no se puede hablar de suicidio”.
La capacitación
La jornada incluyó dos charlas: “Cambio de perspectiva: del silencio a la importancia de hablar sobre suicidio”, a cargo de Esteban Dávila, director general de Salud Mental de la provincia; y “¿Cómo lo digo? El desafío de comunicar sobre salud mental y prevención del suicidio”, presentada por Manuela Calderón Bourband, directora de Comunicación del Ministerio de Salud; Martín Turriani, de la Dirección de Salud Mental; y Viviana Rolando, del Programa de Prevención del Suicidio.