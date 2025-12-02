Frigerio: “La mejor forma de gobernar es estando en el territorio, conociendo los problemas de primera mano”
El gobernador Rogelio Frigerio condujo este martes una nueva reunión de gabinete conjunto en San Jaime de la Frontera, donde, junto a la intendenta Miriam Ruth Díaz, mantuvo un encuentro de trabajo con equipos provinciales y municipales para repasar prioridades de gestión y profundizar el trabajo articulado.
El encuentro tuvo lugar en la Sala Cultural de la Municipalidad, donde el mandatario agradeció a la intendenta y a su equipo por la recepción. “Tuve oportunidad de recorrer el pueblo; está muy lindo, ordenado, limpio. Es todo mérito del equipo de gobierno”, afirmó. Luego destacó que esta instancia marca “la reunión de gabinete conjunta número 36 en 23 meses”, y reiteró su objetivo de continuar este esquema “con todos los municipios de la provincia, incluso algunas comunas”.
Acompañaron al gobernador la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el coordinador general ministerial de Planeamiento, Hernán Jacob; y el senador Rubén Dal Molín. En este marco, Frigerio remarcó que “la mejor forma de gobernar es estando en el territorio, conociendo los problemas de primera mano y haciendo interactuar más a los equipos”. Subrayó también que, ante la escasez de recursos, “la gestión debe ser más eficiente y transparente para cuidar cada peso del Estado”.
Durante la jornada, se repasaron los temas prioritarios del municipio y se analizaron alternativas de trabajo conjunto. El gobernador explicó que se avanzó en cuestiones vinculadas a las obligaciones indelegables de la provincia, como salud, educación, seguridad, infraestructura y el estado de las rutas provinciales.
En su recorrida, Frigerio visitó además una fábrica local de cuchillos, sobre la cual expresó: “Es una empresa que debemos dar a conocer aún más”, y destacó la importancia de visibilizar emprendimientos locales “para que el país conozca el potencial de Entre Ríos”.
Por su parte, la intendenta Miriam Díaz valoró la llegada del gabinete provincial. “Estábamos esperando esta reunión porque teníamos muchos temas por tratar”, señaló, y mencionó como eje prioritario la situación de la Escuela Nº 22 Yapeyú, sobre la cual “se tomaron resoluciones que serán anunciadas en los próximos días”. También agradeció las gestiones del gobierno provincial y del senador Dal Molín para que la Nación avance en la restauración de la ruta nacional 127, cuyos trabajos comenzaron este martes.
Tras finalizar la reunión, el gobernador visitó la Escuela Nº 51 Tomás Edison, donde dialogó con la comunidad educativa.