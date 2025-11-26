Frigerio insistió en la relocalización de la planta en Paysandú y destacó el avance del diálogo bilateral
El gobernador Rogelio Frigerio acompañó al canciller argentino Pablo Quirno en una nueva reunión con su par uruguayo para abordar el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Allí volvió a enfatizar que la relocalización del proyecto es estratégica para resguardar el turismo, el ambiente y el desarrollo sostenible de toda la costa del Río Uruguay. Las negociaciones continuarán durante el verano del próximo año.
Frigerio sostiene esta postura desde que se conoció la intención de instalar la planta, hace poco más de un año. Desde el inicio fijó una posición firme en defensa del desarrollo turístico y productivo de Colón y de toda la ribera entrerriana. Este año viajó dos veces a Montevideo para transmitir personalmente el reclamo provincial y exigir un nuevo emplazamiento que evite impactos negativos sobre el paisaje, la actividad turística y las economías locales vinculadas al uso sostenible del río.
En esta oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por el intendente de Colón, José Luis Walser, quien participó activamente de la reunión junto al canciller Quirno. Su presencia refuerza la preocupación directa de la ciudad más expuesta al proyecto y la necesidad de proteger su desarrollo turístico, económico y social.
Con una agenda sostenida y una postura constante, Frigerio se puso al frente del tema incluso cuando el conflicto aún no tenía visibilidad nacional. Hoy es la referencia política más firme en la defensa del turismo entrerriano y de las comunidades de la costa del Uruguay.
Tras el encuentro bilateral de este martes entre Quirno y el canciller uruguayo Mario Lubetkin, se acordó continuar las conversaciones durante el verano, con participación del gobierno entrerriano y del municipio de Colón, para avanzar hacia una solución consensuada y evaluar todas las alternativas posibles. En ese marco, la relocalización sigue siendo una opción concreta, pendiente de los estudios técnicos y de impacto que deberán analizar ambas partes.
“Quiero destacar el diálogo permanente con el canciller argentino y las instancias de trabajo conjunto que hemos mantenido en cada una de estas reuniones, tanto con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, como con el canciller Mario Lubetkin. Vamos a seguir dialogando y negociando durante el verano para encontrar una solución que proteja a las comunidades de la costa del Uruguay y garantice un desarrollo sostenible para toda la región”, afirmó Frigerio al finalizar el encuentro.