Frigerio inauguró un destacamento en Paraná y entregó móviles y armas de baja letalidad
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, inauguró un nuevo destacamento policial en el barrio Rocamora de Paraná, donde también funcionará la División Trata de Personas. La medida responde a un histórico reclamo de los vecinos por mayor seguridad en la zona.
La dependencia, que estará bajo la órbita de la Comisaría Décima, fue construida desde sus cimientos y albergará a la División Trata de Personas, perteneciente a la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.
“Es una obra muy esperada por los vecinos del barrio Rocamora, muchos de los cuales están en esta inauguración. Se tenía que hacer y lo hizo nuestra Policía de Entre Ríos, así que estamos muy contentos y orgullosos”, expresó Frigerio durante el acto, en el que recorrió las nuevas instalaciones.
La ceremonia también incluyó la entrega de cinco móviles cero kilómetro —cuatro patrulleros para prevención y patrullaje y una camioneta para apoyo logístico— a la Departamental Paraná de la Policía, además de 30 armas de letalidad reducida Byrna SD, adquiridas por el Gobierno provincial.
“Es una jornada muy importante para la Policía y, sobre todo, para la seguridad de los vecinos”, destacó el mandatario, al remarcar que estas herramientas permitirán reforzar la presencia policial y mejorar la respuesta en situaciones de emergencia.
Por su parte, el ministro Néstor Roncaglia subrayó que la obra y las entregas reflejan la política de fortalecimiento institucional del Gobierno: “A esto lo hizo la propia Policía, sin tercerizar la contratación. Los operativos Barrio Seguro, Campo Seguro y Plaza Segura son dispositivos que utilizamos en toda la provincia para llevar tranquilidad y estar cerca de la gente. Y vamos a implementar Clubes Seguros”.
El jefe de la Policía, Claudio González, explicó que en la nueva dependencia funcionarán áreas específicas con personal afectado las 24 horas, en una jurisdicción que abarca casi 60.000 habitantes y 16 barrios. “Esto permite reubicar recursos y dar mayor seguridad en distintas zonas de la ciudad”, afirmó.
Finalmente, Frigerio valoró el enfoque de una Policía más cercana y presente en el territorio: “La decisión de sacar policías de las tareas administrativas y trasladarlos a la calle tiene que ver con ese trabajo. Tenemos la obligación de darle más tranquilidad y paz a nuestros vecinos, y lo estamos haciendo”, concluyó.