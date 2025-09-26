Frigerio inauguró obras viales y de salud en Colón
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves la ciudad de Colón, donde dejó habilitado el tramo refaccionado de la ex ruta provincial 26, que conecta la localidad con San José. Además, recorrió el Hospital San Benjamín, donde concluyeron los trabajos de la primera etapa de puesta en valor del centro de salud.
“Esta era una de las rutas más transitadas de la provincia y estaba en un estado crítico. Ponía en riesgo la vida de la gente”, afirmó el mandatario durante el acto. La obra, ejecutada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), incluyó bacheo profundo, reparación de juntas y demarcación del tramo, con una inversión superior a 262 millones de pesos.
Frigerio destacó que esta intervención fue una de las prioridades al inicio de su gestión. “Hicimos en 20 meses lo que no se hizo en 20 años. En un contexto de escasez de recursos, priorizamos lo urgente y necesario”, sostuvo. Además, agradeció a los vecinos por su paciencia durante los trabajos y resaltó la importancia de contar con una ruta segura y finalizada.
Hospital San Benjamín: primera etapa de renovación
Durante la recorrida por el hospital, Frigerio destacó la puesta en valor de la sala de internación de hombres, recordando que antes del inicio de la obra las condiciones eran deplorables. La inversión en esta primera etapa alcanzó 150 millones de pesos.
El gobernador subrayó que el objetivo ahora es avanzar con la renovación de la sala de mujeres, una obra próxima a licitación con un presupuesto oficial de más de 153 millones de pesos, que permitirá fortalecer la capacidad de atención sanitaria para Colón y la región.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, aclaró que, si bien “lo ideal sería construir todo nuevo, hoy no estamos en esa condición. Con los recursos disponibles, estamos dando respuestas concretas y efectivas”. Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, recordó que esta obra fue uno de los primeros pedidos al gobernador y celebró que hoy la ruta sea más segura y ágil, generando confianza a los vecinos.
El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de la región y otras autoridades.