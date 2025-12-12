Frigerio inauguró la temporada de verano de Entre Ríos desde Villa Urquiza
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves, desde el muelle histórico y la playa municipal de Villa Urquiza, el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026. “Tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro para recibir a los turistas y que se sientan como en su casa”, afirmó al iniciar el acto.
Acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el secretario de Turismo, Jorge Satto; y el intendente Manuel Tennen, Frigerio destacó la relevancia de anticipar el inicio de la temporada estival y su coincidencia con los dos años de gestión.
“Era muy importante que inauguráramos la temporada hoy. El verano se nos viene encima, pero además se cumplen dos años de trabajo junto al sector turístico”, remarcó. Recordó también que el turismo fue “uno de los sectores más golpeados en los últimos años”, y valoró el esfuerzo compartido: “Se la han aguantado, y hemos trabajado juntos”.
En un marco festivo junto a emprendedores, autoridades y vecinos, el gobernador puso en valor el trabajo articulado entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado. Subrayó la importancia de las 10 microrregiones turísticas, diseñadas para fortalecer la oferta provincial:
“La idea es dejar de competir para trabajar en conjunto y traer más turistas”.
A esto sumó el atractivo natural del territorio: “Miren lo que es este río, miren lo que es esta ciudad”, dijo, destacando a Villa Urquiza como una de las puertas de entrada al verano entrerriano.
Frigerio también resaltó las mejoras en infraestructura y servicios que acompañan el crecimiento del sector. “Qué bueno que está ahora venir a Paraná por la Ruta 12, después de muchísimo tiempo arreglada. Eso mejora la oferta turística”, señaló. Además, mencionó la incidencia de las comunicaciones, la seguridad y las políticas de alivio fiscal aplicadas por la provincia:
“Un Estado que promueve el turismo, desgravando al sector y aplicando medidas como el subsidio de energía, tiene un impacto directo”.
Finalmente, reafirmó su visión sobre la identidad entrerriana:
“Somos la provincia más linda de la Argentina, con los paisajes más lindos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve”.
El intendente Manuel Tennen destacó el valor institucional del lanzamiento: “El eje fundamental es el turismo y todo el potencial que se sigue desplegando. Es histórico: por primera vez en 40 años un gobernador acompaña el lanzamiento en la costa del Paraná”.
La jornada, de la que participaron también legisladores provinciales e intendentes, consolidó a Villa Urquiza como un destino de cercanía clave para Paraná Campaña. Incluyó la tradicional bendición de las aguas del río Paraná y un amplio cierre artístico con el Ballet Municipal Puesta del Sol, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, músicos locales y DJ que acompañaron el atardecer frente al río.