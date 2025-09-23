Frigerio inauguró la nueva cocina comedor en la Escuela Técnica de María Grande y reafirmó el apoyo a la educación técnica
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes la inauguración de la nueva cocina comedor de la Escuela Técnica N° 34 General Enrique Mosconi, de María Grande, donde asisten 322 estudiantes. La obra demandó una inversión provincial superior a los 189 millones de pesos.
Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el intendente Héctor Solari, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el rector de la institución, Lisandro Ledesma. También participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Fauré.
“Fue una obra priorizada en una reunión de gabinete conjunto, donde el intendente marcó las necesidades de la ciudad. Nos pusimos inmediatamente manos a la obra y terminamos el comedor que necesitaba la escuela”, destacó Frigerio.
Fortalecer la modalidad técnica
El gobernador adelantó que dialogó con el rector sobre la posibilidad de establecer un vínculo más estrecho con Enersa, que podría aportar herramientas para las prácticas de los alumnos e incluso un “padrinazgo” de la empresa con la institución.
Consultado sobre la continuidad del albergue estudiantil, garantizó que seguirá funcionando y se comprometió a gestionar los fondos necesarios para que la escuela cuente con su propia residencia.
Frigerio subrayó además la relevancia de impulsar las escuelas técnicas: “Si queremos apostar a una provincia con desarrollo de trabajo en el sector privado, necesitamos a nuestros alumnos preparados con la tecnología más moderna, para que accedan al mercado laboral. Esa tiene que ser una de las prioridades de cualquier gestión, y lo es de la nuestra”.
Acompañamiento local
El intendente Solari celebró la concreción del proyecto: “Es una obra muy esperada por la comunidad educativa, especialmente el comedor escolar. Conocemos las condiciones en las que venían trabajando, por eso ver esta mejora concreta nos llena de alegría”. Además, valoró que el gobernador cumpliera con lo prometido: “Hoy vemos que cumplió”.
En la misma línea, el rector Ledesma agradeció la presencia del mandatario y su compromiso: “Desde que ingresé a María Grande, siempre encontré una respuesta positiva cuando la necesitamos. Sé que es un hombre de palabra y en un corto tiempo tendremos la residencia educativa”.