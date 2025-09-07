Frigerio inauguró la Expo Rural de La Paz con respaldo y estímulos al sector productivo
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto inaugural de la 95ª Exposición Agrícola Ganadera y 47ª Muestra Comercial e Industrial en la Sociedad Rural de La Paz. Con gran presencia de público y referentes, el mandatario provincial destacó las herramientas brindadas por el Estado para acompañar a los productores, subrayando que “el ADN entrerriano cree profundamente en el trabajo”.
“Quiero que los productores se ocupen de trabajar, que es lo que saben, y de generar empleo, que es lo que más necesita mi provincia”, sostuvo Frigerio, y aseguró que su gestión avanza en un camino donde el Estado “acompaña, escucha y se pone al lado de los que producen”.
Medidas destacadas de la gestión
En su discurso, Frigerio enumeró las acciones implementadas en 21 meses de gobierno:
- Reclamo por la reducción de retenciones al sector agropecuario.
- Mejoramiento de caminos rurales, con más de 1.000 kilómetros intervenidos en el departamento La Paz.
- Alivio fiscal mediante la eliminación de más de 100 tasas y la reducción de la carga impositiva.
- Congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) y quita de impuestos provinciales para disminuir el costo de la energía.
- Implementación del Documento Único de Tránsito (DUT) para desburocratizar procesos.
- Financiamiento para mejorar competitividad y generación de empleo.
Asimismo, se refirió a la necesidad de repavimentar las rutas provinciales 1 y 2, para lo cual gestiona créditos internacionales a largo plazo y bajas tasas. “Cuando el camino se corta, todo lo demás se detiene”, remarcó.
También reiteró la importancia de combatir los brotes de garrapata y de mejorar la gestión de envases fitosanitarios, en la que Entre Ríos ya es considerada un modelo a nivel nacional.
“Mi compromiso es empujar todos los días un poco más, porque los entrerrianos no nacimos para achicarnos. Nacimos del sacrificio, del trabajo y queremos dignidad. Y cuando nos dejan trabajar, invertimos más, arriesgamos más, vamos por más”, cerró el mandatario.
Acompañamiento local y sectorial
El intendente de La Paz, Walter Martin, valoró el trabajo conjunto con la provincia y señaló que se trata de “una forma de administrar en la que cada peso se ve rendido en resultados”.
El presidente de la Sociedad Rural paceña, Gerardo Genre Bert, resaltó que la muestra es “una celebración del esfuerzo, la pasión por producir y la cultura del trabajo”. Además, destacó la presencia de Frigerio: “Es histórico, porque hacía más de 30 años que un gobernador no participaba de esta exposición rural”.
El acto contó también con la participación del diputado nacional Atilio Benedetti; los ministros Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas); los diputados provinciales Bruno Sarubi y Sergio Castrillón; la viceintendenta Stella Wensell; intendentes de la región, dirigentes rurales y representantes de la SRA, CRA, Farer, Fedeco y FAA.