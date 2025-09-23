Frigerio inauguró la ampliación del hospital de Viale y supervisó la obra en la ruta 32
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes la inauguración de la ampliación del hospital Castilla Mira de Viale, una obra que demandó casi 250 millones de pesos de inversión provincial y que permitirá sumar consultorios y ampliar la atención en distintas especialidades para pacientes de Paraná Campaña.
“Es una obra que surgió como una necesidad y una priorización para el municipio después de una reunión de gabinete conjunto”, recordó el mandatario, quien además destacó la rapidez de los trabajos. “Son consultorios que hacían mucha falta en la ciudad. Es el único efector de salud que atiende a la ciudad y a los alrededores. Una gran satisfacción de ver esta obra realizada, terminada en tiempo y forma como debe ser”, remarcó.
La ampliación sumó seis consultorios externos con baño privado, un salón de usos múltiples para rehabilitación y espacios complementarios, con servicios en Psicología, Nutrición, Kinesiología y Rehabilitación, respondiendo a una demanda histórica de la región.
En paralelo, Frigerio recorrió la rehabilitación de la ruta provincial 32, que registra un avance del 68%. La obra prevé la repavimentación y señalización de 40 kilómetros entre las rutas nacional 12 y 18, con una inversión de más de 20.920 millones de pesos, a cargo de la empresa José Pitón SA.
Respecto al estado de la red vial, el gobernador reconoció: “Son muchas cosas, pero no estoy conforme. Fueron 20 meses muy difíciles, donde pudimos avanzar prácticamente en un tercio de las rutas de la provincia. Me quedan dos tercios todavía en estos 27 meses. Vamos a tener que redoblar los esfuerzos”.
También repasó lo hecho en hospitales y escuelas: “Creo que llevamos también más o menos un tercio de los hospitales intervenidos, lo mismo las escuelas, unas 500 de 1500 que tenemos en la provincia. Tenemos que seguir con esta lógica de priorizar, con este compromiso y esta eficiencia en la gestión y sobre todo con muchísima transparencia”.
“Promesas cumplidas”
El intendente de Viale, Carlos Weiss, agradeció el respaldo del gobierno provincial y valoró la obra en el hospital: “Una obra importante con un sistema de construcción en seco, muy moderno y eficiente. Orgullosos de presentar un hospital ordenado, limpio y con buena atención”.
Además, subrayó que las promesas de campaña “se van cumpliendo” con obras de envergadura como el acceso de la avenida Illia, incluido en el proyecto de la ruta 32. “Es el acceso más importante de la ciudad que conecta la ruta 32, que también está en pleno desarrollo, y comunica tres rutas nacionales, dos puertos exportadores, un aeropuerto y varios parques industriales de Paraná Campaña. Es uno de los corredores industriales y productivos más importantes de la provincia”, destacó.
Weiss también puso en relieve la obra energética para el parque industrial, con una inversión proyectada de 32 mil millones de pesos y apertura de sobres prevista para el 24 de octubre, que incluirá la primera estación transformadora digital del país.
Finalmente, adelantó que próximamente se adjudicará la obra de la ruta 34, que une Viale con Arroyo Durazno, con ripio, puentes y alcantarillas. “Será una de las obras más importantes de la provincia a nivel vial durante esta gestión”, afirmó.