Frigerio inauguró la 8ª fecha del Rally Argentino en Diamante y Valle María y destacó el turismo de eventos
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes la apertura y la largada simbólica de la 8ª fecha del Campeonato Nacional de Rally Argentino, que por primera vez tiene como escenario a Diamante y Valle María.
Previo a la presentación oficial en el predio Martín Fierro, sede del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, el mandatario felicitó a los equipos de trabajo de ambos municipios por la organización. “Esto que hoy ven es el fruto de meses de esfuerzo para lograr esta convocatoria y dejar bien parada a Entre Ríos. Es la primera vez que se corre el Rally Argentino en la costa del Paraná”, subrayó.
Frigerio resaltó la importancia de estas iniciativas para la provincia: “El turismo de eventos es uno de los objetivos a desarrollar: deja recursos, genera empleo de calidad, y el que viene una vez a Entre Ríos vuelve, sin duda”. También valoró el pleno nivel de ocupación hotelera en la zona.
El gobernador remarcó además la identidad entrerriana vinculada al automovilismo: “Somos una provincia fierrera y lo demostramos con orgullo al recibir el Rally Argentino en nuestra tierra”.
El intendente de Diamante, Ezio Gieco, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y resaltó el impacto regional: “Es un acontecimiento que beneficia a nuestra ciudad, a la región y a la provincia. Desde el Estado debemos generar oportunidades para el sector privado, y eso estamos haciendo”.
Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, destacó la expectativa turística y mediática que genera la competencia y coincidió en la necesidad de potenciar el turismo aprovechando el entorno natural de la zona.
Frigerio estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el secretario de Industria y Comercio, Catriel Tonutti. También participaron legisladores y autoridades locales.
El Rally en Entre Ríos
La competencia reúne a 47 binomios de todo el país y se extenderá hasta el domingo con 12 pruebas especiales que suman casi 140 kilómetros cronometrados.
En total, participan siete categorías (RC2, RC3, RC4, RC5, RCMR, Copa Toyota y Copa Entre Ríos Tracción Simple), con 12 representantes entrerrianos, cuatro de ellos en el clasificador nacional y ocho en la Copa Entre Ríos.