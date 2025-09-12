Frigerio inauguró la 4ª Muestra de la Construcción y reafirmó su compromiso con obras prioritarias en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio participó este viernes en la apertura de la 4ª Muestra de la Construcción en Paraná, donde destacó la importancia del sector para el desarrollo provincial y reiteró su compromiso de ejecutar obras prioritarias en los 27 meses que restan de su gestión.
El acto se realizó en la Sala Mayo, con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, y la titular de la delegación Entre Ríos de la entidad, Laura Hereñú, entre otras autoridades.
Frigerio valoró la participación de 60 empresas que exhiben el potencial del sector y subrayó que el objetivo de su administración es que la maquinaria de la construcción esté en rutas, hospitales y escuelas, trabajando en los cimientos del desarrollo provincial.
En ese marco, remarcó los esfuerzos por obtener financiamiento, regularizar deudas con las empresas y agilizar procesos estatales, para que los pagos y redeterminaciones de precios se realicen en tiempo y forma. Asimismo, señaló el trabajo conjunto con Camarco para conformar un listado consensuado de obras prioritarias que trascienda a cada gestión de gobierno.
“Estamos comprometidos a llevar adelante estos proyectos en los 27 meses que restan de gestión y convencidos de que lo lograremos”, afirmó el mandatario, al tiempo que agradeció a los presentes por mostrar “todo lo que podemos ser como provincia en el ámbito de la construcción”.
La Muestra de la Construcción, enmarcada en la 146ª reunión del Consejo Federal de Camarco, podrá visitarse hasta el domingo 14 con entrada libre y gratuita. El evento reúne a empresas, profesionales y público en general en torno a las últimas innovaciones, tecnologías y desarrollos del sector.