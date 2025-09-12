Frigerio inauguró en Colón la nueva planta de Entrenuts y destacó el impacto del RINI en el desarrollo productivo
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes la inauguración de la nueva planta de la empresa Entrenuts, dedicada a la elaboración de alimentos saludables, en la ciudad de Colón. La firma, que emplea a más de 70 trabajadores, se incorporó recientemente al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), consolidándose como un ejemplo del impulso que esta política provincial está generando en el sector productivo.
Durante el acto, el mandatario resaltó que, a menos de un año de la puesta en marcha del RINI, ya se comprometieron inversiones por 80 millones de dólares y se crearon más de 600 puestos de trabajo en Entre Ríos. “El rol del Estado es generar condiciones para que los emprendedores y empresarios que arriesgan capital y generan empleo tengan posibilidades de crecer. No ponerles una pata arriba de la cabeza, como sucedía antes”, afirmó.
Frigerio subrayó además que el RINI moviliza actualmente cerca de 100.000 millones de pesos en inversiones productivas, en un contexto nacional complejo. “Mi equipo y yo estamos muy orgullosos de ese resultado”, señaló, al destacar que Entre Ríos es la provincia que más créditos gestionó y recibió del Consejo Federal de Inversiones (CFI), lo que permitió financiar proyectos estratégicos como la expansión de Entrenuts.
En la ceremonia, el gobernador entregó el decreto de adhesión al RINI al gerente general de la empresa, Emanuel Fellay, quien recordó los inicios del emprendimiento: “Lo que comenzó como una charla entre amigos hoy es una planta modelo que emplea a más de 70 personas, con proyección nacional e internacional”.
Fellay remarcó además que “las máquinas producen, pero son las personas las que hacen la diferencia. Cada integrante de Entrenuts lleva puesta la camiseta con el mismo espíritu emprendedor que nos impulsó desde el primer día”.
El intendente de Colón, José Luis Walser, destacó el impacto de la empresa en la región: “Entrenuts es un ejemplo y un orgullo para la comunidad. Representa el compromiso de nuestros emprendedores con el desarrollo económico y el empleo genuino”.
El acto contó también con la presencia de funcionarios provinciales y legisladores: los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti; la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; y los legisladores provinciales Ramiro Favre y Mauro Godein.