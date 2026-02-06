Frigerio inauguró en Federal la 51° edición del Festival Nacional del Chamamé
El gobernador Rogelio Frigerio participó de la apertura oficial de la 51° edición del Festival Nacional del Chamamé junto a la intendenta de Federal, Alicia Oviedo. El evento se desarrolla en el anfiteatro Pancho Ramírez desde este jueves y se extenderá hasta el domingo 8 de febrero, consolidándose como una de las expresiones culturales más arraigadas del litoral y un motor para el turismo regional.
Durante el acto inaugural, Frigerio destacó la trayectoria de la festividad: “Hoy se cumplen 50 años desde que un grupo de vecinos de Federal impulsó esta maravillosa idea de tener un festival de chamamé que es el único del país que mantiene esa esencia cien por ciento chamamecera”, expresó.
El mandatario vinculó además el género musical con la identidad entrerriana. “Las letras y la música del chamamé hablan de lo que somos, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, pero también de saber disfrutar la vida”, subrayó.
Por su parte, la intendenta Alicia Oviedo dio la bienvenida a los asistentes y definió a Federal como “el corazón chamamecero de la provincia”. Recordó que las actividades comenzaron días atrás y agradeció el trabajo conjunto que permitió la realización del festival, destacando el acompañamiento del Gobierno provincial a las expresiones populares.
La jornada contó con la presencia de la diputada provincial Noelia Taborda, la senadora por el departamento Federal Nancy Miranda, y los intendentes Mauricio Davico (Gualeguaychú), Francisco Pasinatto (Mansilla) y José Gillig (Bovril).
Organizado por la Municipalidad de Federal, el festival combina música, ferias de artesanos y gastronomía regional. Esta edición presenta una grilla de destacados artistas como Antonio Tarragó Ros, Quinteto Cocomarola, Los Bofill, Conjunto Nuevo Itatí, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Amandayé, Mateo Villalba, Espuelas de Plata, Trébol de Ases, Juan Manuel Silveyra, Florencia de Pompert, Sofía Morales, Angirú y Catherine Vergnes, entre otros.