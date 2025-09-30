Frigerio inauguró el primer parque solar de Enersa en Sauce Pinto
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico de Sauce Pinto, el primero desarrollado por Enersa, con una inversión de 275.000 dólares.
La planta, instalada en un predio cedido en comodato por la familia Delizzotti, cuenta con una potencia de 300 kilovatios y generará anualmente alrededor de 480 megavatios, energía suficiente para abastecer a 200 familias entrerrianas.
Frigerio, acompañado por la presidenta comunal de Sauce Pinto, Silvia Taylor, subrayó que el proyecto “forma parte de la estrategia de diversificación en términos de generación eléctrica” que lleva adelante la provincia. Explicó que la iniciativa cobra mayor relevancia ante los avances previstos en la desregulación del mercado energético: “Las provincias van a estar obligadas a generar su propia energía o al menos una parte de ella. Venimos trabajando en estos 20 meses de gestión para estar preparados cuando llegue ese momento”, afirmó.
El mandatario destacó además el impacto de la obra en la distribución de la energía: “Esta planta en su pico genera 300 kw y permite, sobre todo en verano, mejorar la provisión para el sector productivo. Es una inversión cercana a los 300.000 dólares y no será la única: próximamente inauguraremos otra en el autódromo de Sauce Montrull y luego en Chajarí, dentro de un plan de diversificación de nuestra matriz energética”, señaló.
El acto contó también con la presencia de los ministros de Planeamiento, Darío Schneider; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; y el presidente de Enersa, Uriel Brubacher.
La planta
El Parque Solar de Sauce Pinto está compuesto por 540 paneles solares de alta eficiencia, con tecnología de última generación, monitoreo remoto y mantenimiento predictivo. La instalación se integra directamente a la red de media tensión, lo que contribuye a mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región.