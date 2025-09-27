Frigerio inauguró el nuevo puesto policial “Empalme” en el acceso a Villa Paranacito
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este sábado la inauguración del nuevo puesto policial “Empalme”, ubicado estratégicamente en el cruce de la ruta provincial 46 con la ruta nacional 12, principal acceso a Villa Paranacito. La obra busca reforzar la seguridad, mejorar la prevención y llevar tranquilidad a los vecinos de la localidad y la región.
El destacamento reemplaza la antigua casa rodante y cuenta con capacidad para nueve efectivos policiales, un patrullero y seis cámaras de videovigilancia, que serán monitoreadas desde la Jefatura Departamental. Además, dispone de habitaciones para el personal, cocina-comedor, sanitarios, oficina de guardia y un garaje para el móvil asignado. El proyecto fue diseñado con la posibilidad de ampliar la estructura hacia una segunda planta para incorporar más agentes en el futuro.
Durante el acto, Frigerio subrayó la importancia de la ubicación del puesto sobre un corredor vial de relevancia nacional y remarcó: “Sin seguridad no se puede trabajar, producir, estudiar. Sin seguridad no se puede vivir libremente”. El mandatario destacó que el Gobierno provincial trabaja para garantizar seguridad en todos los rincones de Entre Ríos, sin importar el tamaño de las localidades.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia, valoró el esfuerzo de la fuerza: “Este lugar fue edificado y trabajado desde el inicio hasta el final por nuestros propios policías”, destacó, al tiempo que aseguró que ahora los agentes contarán con un espacio adecuado para cumplir su función.
En la misma línea, el senador provincial Rubén Hernán Méndez celebró la inauguración de una obra largamente esperada: “Es un placer hoy en día inaugurar esto que tanto fue anhelado por el departamento”, afirmó, agradeciendo el esfuerzo por fortalecer a la Policía de Entre Ríos.
El nuevo puesto también permitirá brindar una respuesta rápida ante siniestros viales, fortaleciendo la asistencia en una de las principales vías de ingreso a la provincia.
Del acto participaron el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; y el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado.