Frigerio inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 3 Mariano Moreno en Libertador San Martín
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 3 Mariano Moreno en Libertador San Martín, una obra largamente esperada durante más de ocho años y que beneficiará a 101 estudiantes, quienes ahora cuentan con un espacio propio, moderno y adecuado para su desarrollo académico.
En el acto, Frigerio estuvo acompañado por el intendente Darío Heinze, el ministro de Planeamiento Darío Schneider, la presidenta del CGE Alicia Fregonese, legisladores provinciales y autoridades educativas y locales.
“Es en la escuela donde se forja la grandeza de una provincia y de un país. La educación y el trabajo tienen que ser los pilares de cualquier gestión de gobierno, no puede haber nada más importante que eso”, subrayó el mandatario.
Asimismo, remarcó la necesidad de modernizar el sistema educativo en Entre Ríos: “No hubo mucha transformación en los últimos años. Tenemos los mismos edificios, sin inversión durante muchísimo tiempo. La forma en que educamos es bastante parecida a la de hace 100 o 150 años. Nuestro esfuerzo debe estar en aggiornar la educación a estos tiempos”.
Frigerio también reflexionó sobre el rol de la formación en la vida de las personas: “Se estudia para ser libre, para no estar condicionado. Cuanto más capacitado se está, mayor es la posibilidad de elegir y de ser libre en la vida”.
Por su parte, el intendente Darío Heinze expresó su gratitud: “Muchos años pasaron para que este día llegara. Hoy es posible gracias al esfuerzo de docentes, directivos y vecinos que lucharon por esta obra. Agradezco al gobernador por hacerse cargo de la edificación, porque no es poca cosa para nuestra localidad”.
Hasta ahora, la secundaria funcionaba en el mismo edificio que el nivel inicial, primario y el instituto docente, lo que generaba superposición de turnos y limitaciones en talleres y actividades de educación física. Con el nuevo edificio, la escuela podrá dictar clases en el turno mañana y ofrecer un ambiente de aprendizaje óptimo.
Además, se confirmó que se avanzará en la refacción del edificio existente para complementar la infraestructura escolar. La directora de la institución, Patricia Popp, también participó de la ceremonia junto a la comunidad educativa.