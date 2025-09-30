Frigerio inauguró el Mirador Tec: “El ingreso de Entre Ríos al siglo XXI”
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración del Mirador Tec, el primer Parque Tecnológico de Entre Ríos y uno de los más modernos del país. En el acto, destacó que este logro “es fruto del compromiso colectivo y de la decisión política orientada a transformar la provincia hacia un futuro sostenible y tecnológico”.
El evento se realizó en el edificio ubicado junto al Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la presencia de referentes políticos, académicos y empresariales. Entre ellos, la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el director del Mirador Tec, Carlos Palotti; los integrantes del Consejo Asesor, Lino Barañao y Eduardo Levy Yeyati; el presidente del Conicet, Daniel Salamone; el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo; el director de Coordinación del CFI, Nicolás Cevela; y el presidente del STJ, Leonardo Portela, entre otros.
Frigerio agradeció a las autoridades y expertos que acompañaron la creación del espacio y definió al Mirador Tec como “mucho más que un parque tecnológico”. Subrayó que representa “el ingreso finalmente de nuestra provincia al siglo XXI” y que busca que el conocimiento y la innovación sean los motores del desarrollo.
El mandatario recordó que la economía del conocimiento es la tercera generadora de divisas del país, con unos 9.000 millones de dólares anuales en exportaciones, y que uno de cada cuatro empleos privados proviene de empresas tecnológicas. “Esto va a crecer mucho en el futuro y los entrerrianos también podemos y queremos ser parte de esa revolución del trabajo”, remarcó.
Con respecto al edificio, Frigerio relató que cuando asumió, el predio estaba pensado para oficinas públicas. “Lo primero que dije fue que sobre mi cadáver esto se iba a destinar al Estado, porque debía ser para el millón y medio de entrerrianos. Tenía que convertirse en el polo de innovación y economía del conocimiento más importante del país. Y, 20 meses después, es una realidad”, señaló.
El Mirador Tec comenzará a albergar a 26 empresas de tecnología de nivel nacional e internacional. Frigerio lo definió como “un faro, una vidriera, un concepto que trasciende lo edilicio”, y subrayó que permitirá que los jóvenes entrerrianos encuentren oportunidades en su propia provincia.
Finalmente, resaltó que esta inauguración marca un cambio de rumbo en la política provincial: “Somos probablemente el primer gobierno que, ante una crisis sin precedentes, bajó la presión impositiva y eliminó más de 100 tasas. Generar innovación es hoy la mejor política productiva que podemos impulsar. Entre Ríos quiere, puede y va a estar en el mapa del futuro”.
También participaron la presidenta del Iapser, Miriam Clerisy, autoridades del Polo Tecnológico de Paraná como su presidente, Darío Spector, y su fundador, Pablo Menna, junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones.
Un ecosistema interdisciplinario
El Parque Tecnológico busca consolidar un ecosistema interdisciplinario que integre a referentes de la tecnología, la ciencia y el sector empresarial. En los próximos días, entre 300 y 600 personas comenzarán a ocuparlo, con 28 empresas, 26 proyectos de investigación y ocho entidades que ya firmaron contrato.
El Mirador Tec se posiciona como el edificio más moderno de su tipo en Argentina. La inversión, realizada por el Iapser, alcanzó los 8.000 metros cuadrados de construcción. Está diseñado con criterios de sostenibilidad económica y ambiental, y cuenta con 44 oficinas, tres coworkings, siete salas de reuniones, un auditorio, un área de divulgación científica, cuatro aulas de capacitación, una cinemateca, sala de deportes y seis espacios de esparcimiento.