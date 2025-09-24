Frigerio inauguró el Desvío de Tránsito Pesado en Larroque, una obra de más de 2 mil millones
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la inauguración del Desvío de Tránsito Pesado sobre la Avenida 25 de Mayo en Larroque, una obra considerada clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial de la localidad.
La inversión provincial superó los 2 mil millones de pesos. Los trabajos comenzaron en octubre de 2023, tuvieron un período de neutralización entre enero y noviembre de 2024, y concluyeron este mes.
“Es una satisfacción inaugurar esta ruta tan esperada y anhelada por los vecinos de Larroque porque se hizo en un contexto muy difícil, de mucha restricción de fondos. Cuando la plata de los contribuyentes va donde tiene que ir, estas obras se convierten en una realidad”, señaló Frigerio.
El mandatario recordó que, al igual que esta obra vial, la finalización de la escuela técnica fue fijada como prioridad en una reunión de gabinete anterior: “Hoy las dos empiezan a ser una realidad”.
Asimismo, destacó que se trabaja en la mejora del 100 % de las rutas provinciales y subrayó que ya se observan reparaciones y maquinarias en acción: “La gente lo reconoce”, afirmó.
Sobre educación y salud, precisó que se han intervenido cerca de 500 escuelas, lo que representa casi un tercio de los establecimientos de la provincia. “Nos falta y vamos a intervenir el 100 %, al igual que los hospitales”, aseguró.
Por su parte, el intendente Francisco Benedetti calificó como “un septiembre histórico” la inauguración del desvío y agradeció al gobernador por cumplir con las prioridades definidas en el gabinete conjunto de 2024. “No solo embellece a la ciudad, sino que contempla también una obra hidráulica de vital importancia”, expresó.
La obra comprendió la prolongación de 550 metros de la avenida, desde calle Eva Perón hasta su empalme con el trazado existente que conecta el ejido urbano con la ruta provincial Nº 16.
El acto contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Darío Schneider; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda; la presidenta del CGE, Alicia Fregonese; y el diputado nacional Atilio Benedetti.