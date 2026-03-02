Frigerio inauguró el ciclo lectivo en una escuela rural de Villa Paranacito
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el inicio del ciclo lectivo en la escuela N° 4 Vicente López y Planes, una institución rural ubicada sobre el arroyo Brazo Largo, en Villa Paranacito, donde destacó el valor de la educación pública y el esfuerzo que implica enseñar y aprender en el contexto de islas.
El mandatario estuvo acompañado por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y participó de un acto que reunió a padres, docentes y estudiantes de la comunidad educativa.
Durante su discurso, Frigerio resaltó la importancia del compromiso de las familias y el trabajo de los docentes para fortalecer el sistema educativo provincial. “La educación nos hace libres, la educación nos permite elegir. Sin educación probablemente otros elijan por nosotros”, afirmó el gobernador al remarcar que el conocimiento debe ser el eje del desarrollo de la provincia.
El mandatario también hizo referencia a las particularidades de la vida en el Delta entrerriano y al esfuerzo que implica sostener la presencialidad en esas zonas. “El hecho de que esté hoy acá, en una escuela de la isla, tiene que ver con poner en valor algo que no todos saben: el sacrificio y el esfuerzo que significa educar y educarse en la isla”, expresó.
En relación a las políticas educativas, Frigerio reafirmó la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, una iniciativa que busca garantizar que todos los alumnos de primero a tercer grado sepan leer, escribir y comprender textos.
Asimismo, señaló la necesidad de reducir el abandono escolar mediante una currícula modernizada, con propuestas que incorporen programación, robótica y tecnología para despertar el interés de los estudiantes. “Por eso el bachillerato en programación, por eso lo que estamos avanzando en robótica, en tecnología, porque obviamente por ahí pasa la cosa y quizá eso sea la forma de captar su atención y que se mantengan hasta el final estudiando”, explicó.
Al finalizar el acto, el gobernador alentó a los estudiantes a perseguir sus sueños pese a las dificultades, y mencionó ejemplos de talento entrerriano que hoy llega a la NASA, además de destacar la perseverancia de Lionel Messi.
“El futuro lo hacen ustedes estando acá todos los días. El futuro lo hacen ustedes estudiando y comprometiéndose con lo que les toca hoy en este momento, en esta etapa de su vida”, concluyó Frigerio, quien también agradeció el compromiso de los docentes por su tarea diaria en la formación de los estudiantes.