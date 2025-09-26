Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia y destacó su impacto en el desarrollo y la integración regional
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró las obras de ampliación y modernización del aeropuerto Comodoro Pierrestegui en Concordia, con una inversión superior a 40 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Concordia y la región de Salto Grande necesitan avances reales y cambios fundamentales. Hoy, no tengo dudas, Concordia y la región empiezan a despegar”, afirmó el mandatario.
Un aeropuerto para potenciar la región
El proyecto busca fortalecer la productividad económica, mejorar el posicionamiento turístico y acondicionar las instalaciones para recibir aeronaves de mayor porte. Estas mejoras consolidan a Concordia como un nodo de conectividad regional, impulsando la llegada de turistas y el desarrollo de nuevos negocios.
Frigerio destacó que la inauguración representa un gran paso para que Concordia deje de ser conocida por la pobreza y sea admirada por su potencial. “Vinimos a hacer, ese es el compromiso que tenemos. Vinimos a demostrar que se puede gobernar con hechos concretos y obras que quedan para siempre”, aseguró.
El gobernador también subrayó que se está impulsando el desarrollo privado en la provincia, especialmente en la región de Salto Grande, y que el aeropuerto es la mejor prueba del camino hacia el crecimiento de pymes, productores y turismo.
Además, anunció un estudio estratégico de conectividad que incluirá la creación de un puerto de barcazas y una zona de actividades logísticas en Concordia, integrando el parque industrial y el puerto fluvial de la ciudad. También adelantó la coordinación con Uruguay para diseñar circuitos turísticos binacionales y el trabajo del Fondo Multisectorial de Salto Grande para financiar a empresas productoras y prestadoras de servicios de la región.
“Concordia y la región de Salto Grande necesitan avances reales y cambios fundamentales como los que impulsa esta gestión. Hoy, no tengo dudas, Concordia y la región empiezan a despegar”, concluyó Frigerio.
Visión de desarrollo e integración regional
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, valoró la gestión del gobernador para concretar las obras, recordando que Frigerio tuvo una visión estratégica al gestionar el crédito ante el BID. Destacó que el aeropuerto es una herramienta clave para la integración, conectividad y desarrollo regional, y resaltó que, a pocas horas de su habilitación, la pista facilitó el arribo de profesionales médicos para procedimientos de ablación y donación de órganos, salvando vidas.
Por su parte, la representante del BID en Argentina, Viviana del Carmen Alva Hart, felicitó a la provincia por su capacidad de gestión: “El BID se enorgullece de haber acompañado a Entre Ríos y reitera su compromiso de seguir trabajando por un crecimiento sostenido“.
Detalles de la obra
La modernización incluyó:
- Ampliación de la pista de 1.600 a 2.000 metros.
- Nueva terminal de pasajeros de casi 2.000 m².
- Torre de control y edificio de oficinas para organismos aeroportuarios.
- Espacios para Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio de Salvamento y Control de Incendios.
- Áreas de servicios y tecnología, incluyendo nuevo sistema de iluminación y balizamiento, estacionamiento, salas técnicas, planta de combustible y campo meteorológico, además de mejoras en redes de abastecimiento y tratamiento de efluentes.
El primer vuelo comercial está previsto para el 21 de octubre, con la ruta Aeroparque (Buenos Aires) – Concordia, operada por Humming Airways, con un tiempo estimado de 40 a 45 minutos y dos frecuencias semanales los martes y jueves.
Con esta inauguración, Entre Ríos refuerza su infraestructura estratégica, impulsando la producción, el turismo y la integración regional.
Presencias en el acto
Asistieron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de la región y autoridades aeroportuarias.