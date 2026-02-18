Frigerio abrió el 147° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura: “Vamos por buen camino”
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la Apertura del 147º Período Legislativo de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa, donde presentó su informe anual y dio cuenta del estado general de la administración provincial. La ceremonia fue presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani, en cumplimiento del mandato constitucional que deja formalmente inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias.
En el acto de Apertura del 147º Período Legislativo de Sesiones Ordinarias, la Bandera Nacional fue izada por los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet, mientras que la Bandera de Entre Ríos estuvo a cargo de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Germán Carlomagno.
Ante la Asamblea Legislativa, Frigerio presentó su informe anual de gestión, en el que repasó los principales logros alcanzados y anticipó las iniciativas previstas para 2026.
Durante su discurso, el mandatario hizo hincapié en el fortalecimiento del orden institucional, la transparencia, la eficiencia y la modernización del Estado. En ese marco, destacó medidas orientadas a abordar problemas estructurales del sistema previsional y de salud, entre ellas la intervención del IOSPER.
También se refirió a las políticas de asistencia social, con el incremento de recursos destinados a la alimentación y el fortalecimiento de programas de protección para niños y mujeres. Además, mencionó el impulso a la política habitacional y las acciones para resolver la situación de viviendas en la provincia.
En otro tramo de su mensaje, el gobernador subrayó la necesidad de avanzar en reformas del sistema previsional entrerriano ante los problemas estructurales que generan un elevado déficit.
La reactivación de obras viales, junto a políticas en materia de seguridad, educación, deporte e innovación tecnológica, formaron parte de los ejes centrales del informe, así como el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado.
En el cierre de su discurso, el primer mandatario expresó: “Queremos una provincia que ocupe el lugar que merece, una provincia con presencia internacional y una agenda que trascienda coyunturas. Y esto recién comienza. No tengo duda de que vamos a poner a Entre Ríos en lo más alto, y eso también implica poner en valor lo que somos”, aseveró.
Asimismo, agregó: “Entre Ríos tiene una historia grande, una historia hecha de trabajo, de esfuerzo colectivo, de entrerrianos que siempre empujaron hacia adelante, aun cuando las condiciones no ayudaban. Esa identidad es la que nos da fuerzas para seguir juntos cada día y para dar cada día un paso más, lo que nos permite seguir soñando en grande. Porque, aunque cueste y aunque seamos conscientes de que los cambios verdaderos llevan tiempo, sabemos que vamos por buen camino y que los entrerrianos tenemos con qué”, afirmó Frigerio al concluir su mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Presencias
Participaron de la ceremonia el gobernador Rogelio Frigerio; la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Gustavo Hein; junto a los secretarios de ambas Cámaras legislativas. También estuvieron presentes los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet; ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial; legisladores nacionales y provinciales; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; presidentes municipales, comunales y de juntas de gobierno.
Asistieron además el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Germán Carlomagno, y vocales del alto cuerpo; jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; secretarios y titulares de entes autárquicos y descentralizados; rectores y decanos de universidades; representantes de distintos cultos; autoridades de colegios profesionales; representantes de empresas, gremios y sindicatos, e invitados especiales.