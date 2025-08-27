Frigerio inauguró destacamento policial y presentó unidad móvil para reforzar la seguridad en Concordia
En Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio inauguró un nuevo destacamento policial en el barrio José Hernández, que incluye un taller de chapa y pintura destinado a la reparación de vehículos oficiales. Además, puso en funcionamiento una Unidad Operativa Móvil equipada con tecnología de punta para fortalecer la prevención del delito.
El inmueble, situado en calle Las Heras y Peatonal Aguilera, fue transformado de un antiguo “búnker narco” a un espacio de servicio y seguridad para la comunidad, en una zona históricamente afectada por el narcotráfico. El destacamento, que dependerá de la Comisaría Octava, permitirá un contacto más directo con los vecinos, con presencia policial permanente las 24 horas, los siete días de la semana. El taller mecánico, gestionado por personal policial capacitado, reducirá gastos al evitar contratar servicios privados y optimizará el mantenimiento del parque automotor policial.
Acompañado por el intendente Francisco Azcué y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, Frigerio destacó el compromiso de su gestión con la seguridad: “Desde el primer momento, el flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el delito en general ha sido y es uno de nuestros principales desafíos. Estamos poniendo todo para dar tranquilidad a los vecinos de Concordia”.
El gobernador también resaltó la firmeza del Estado frente al crimen organizado y el apoyo a la fuerza policial: “Hoy los narcos saben que tienen un Gobierno provincial, municipal y la mejor policía de la Argentina, que es la nuestra; decididos a enfrentarlos, cueste lo que cueste”.
Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó la colaboración interinstitucional para recuperar y poner en valor el lugar: “En gestión conjunta entre la Policía de Entre Ríos y el municipio, hemos convertido este espacio en un taller y un destacamento con presencia policial permanente. Quiero agradecer al gobernador, porque la ciudad y este barrio lo necesitan”.
Durante la inauguración, también se presentó una Unidad Operativa Móvil, un tráiler equipado con sistema de comunicaciones, monitoreo y dron para operativos. Este dispositivo, dependiente del Grupo de Infantería Adiestrado (GIA), permitirá ampliar la capacidad preventiva, mejorar el control territorial, agilizar la respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad en eventos masivos.