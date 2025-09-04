Frigerio inauguró 10 nuevas viviendas en General Racedo con infraestructura completa
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la inauguración de 10 nuevas viviendas en General Racedo, construidas en el marco de un programa del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), que impulsa el acceso a la casa propia y la consolidación de barrios con todos los servicios.
En la ceremonia, Frigerio estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el intendente Julio Demartín, el ministro de Planeamiento Darío Schneider, el titular del IAPV Manuel Schönals, legisladores y demás autoridades. Juntos realizaron la entrega de llaves a las familias adjudicatarias.
“La necesidad habitacional está en todos los lugares de la provincia. Para nosotros es una enorme satisfacción terminar esta obra, que permite a 10 familias entrerrianas acceder a su primer vivienda”, destacó Schönals.
El funcionario precisó que con esta entrega ya son 204 las viviendas adjudicadas en la provincia, y adelantó que el objetivo es alcanzar 320 unidades al cierre del año, más la línea de créditos en marcha. “A eso hay que sumarle las obras que estamos reconstruyendo, lo que nos permitirá completar unas 600 viviendas en total en 2025”, remarcó.
La obra
La construcción incluyó no solo las casas, sino también la infraestructura básica para agua potable, cloacas, energía eléctrica y alumbrado público.
El municipio aportó los terrenos y realizó las obras de conexión de servicios, mientras que la provincia financió las viviendas.
Cada unidad, de 51 m², fue construida con sistema tradicional de ladrillo cerámico y cuenta con dos dormitorios, baño universal y un ambiente integrado de estar-comedor-cocina.