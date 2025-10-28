Frigerio impulsó la creación del Consorcio Ambiental del Gran Paraná para erradicar los basurales a cielo abierto
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes la firma del convenio constitutivo del Consorcio Interjurisdiccional Regional Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná, una iniciativa que unirá a municipios y comunas del área metropolitana de Paraná para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la protección ambiental y la promoción de la economía circular.
El acuerdo busca poner fin a los vertederos a cielo abierto y avanzar hacia un modelo de tratamiento responsable y sustentable de los residuos, articulando esfuerzos entre la Provincia, municipios y comunas.
Una estrategia conjunta para el Gran Paraná
El nuevo consorcio estará integrado por las localidades de Aldea Brasilera, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Paraná, San Benito, Colonia Ensayo y Sauce Montrull, conformando un espacio común de gestión estructural en materia ambiental.
El acto se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Manuel Troncoso, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el asesor de la Coordinación de Proyectos Ambientales, Javier Manzo; y los intendentes Rosario Romero (Paraná), Hugo Ramírez (Aldea Brasilera), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), César Clement (Oro Verde), Ariel Voeffray (San Benito), Cristian Kemerer (Colonia Ensayo) y Soledad Daneri (Sauce Montrull).
Frigerio prioriza la gestión ambiental
Al finalizar el acto, Javier Manzo recordó que por mandato del gobernador Frigerio, la gestión de residuos es una prioridad.
“Desde el inicio de esta gestión se planteó abordar la problemática de la basura, que no reconoce jurisdicciones. Por eso conformamos un consorcio que integra a municipios, comunas y a la provincia como un miembro más, para resolver conjuntamente un problema que trasciende los límites locales”, explicó.
Destacó que la firma del convenio “marca el puntapié inicial hacia la institucionalización del consorcio”.
Rosario Romero: “Un avance histórico para el área metropolitana”
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, celebró el acuerdo y subrayó que se trata de “un avance histórico” tras la reforma de la Ley de Mancomunidades aprobada por la Legislatura.
“Logramos consolidar un acuerdo entre todos los municipios del Gran Paraná para pensar en un tratamiento virtuoso de nuestros residuos. Es un proceso que demanda esfuerzo e inversión, pero todos estamos aunados en un mismo propósito”, afirmó.
Compromiso regional
Por su parte, el intendente de San Benito, Ariel Voeffray, destacó que “esta firma implica el compromiso de la provincia, de Paraná y de toda la zona metropolitana para trabajar juntos en la búsqueda de la mejor alternativa para el reciclado”.
En tanto, la presidenta comunal de Sauce Montrull, Soledad Daneri, valoró que su localidad “se haya incorporado al área metropolitana” y pueda participar de acuerdos interjurisdiccionales.
“Este es un tema que nos preocupa a todos. No se trata solo de trasladar la basura, sino de darle a cada residuo el destino correcto y generar menos desechos en beneficio de nuestras comunidades”, sostuvo.
Una política pública de largo alcance
La creación del consorcio se enmarca en la Ley Provincial N° 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipios. Su objetivo es prestar servicios, ejecutar obras y desarrollar programas ambientales que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la reducción de los impactos sociales y sanitarios de los basurales.
El convenio hace hincapié en la grave situación ambiental que representan los vertederos a cielo abierto, en especial los de la ciudad de Paraná, y consolida un modelo cooperativo de gestión que apunta a modernizar y hacer más eficiente el tratamiento de los residuos en toda la región.