Frigerio impulsa la puesta en valor del Palacio San José con apoyo de Nación
El gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, firmaron un convenio de colaboración recíproca para la puesta en valor del Palacio San José, en el marco del acto por el 174° aniversario de la Batalla de Caseros. Durante la actividad, el mandatario entrerriano definió al lugar como “el kilómetro cero de la organización nacional”.
La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y el director del Museo Palacio San José, Carlos Iriarte, entre otras autoridades.
Frigerio destacó el valor cultural y simbólico del espectáculo realizado en el Palacio y agradeció a Santiago Miguel Rinaldi, Roberto Romani, artistas y actores que participaron de la puesta. “Fue una hermosa forma de traer el pasado al presente y revivir escenas decisivas de la historia argentina”, expresó.
El gobernador remarcó la trascendencia histórica del departamento Uruguay y del Palacio San José como escenario clave donde Justo José de Urquiza impulsó las ideas que consolidaron una Argentina republicana, democrática y federal. Recordó además hitos como el Pronunciamiento de 1851, la Batalla de Caseros y la creación del primer colegio público, gratuito y laico del país.
“Urquiza no es pasado, es un faro que sigue guiando a la Argentina”, afirmó Frigerio, y subrayó que reconocer su legado es una deuda pendiente. En ese sentido, señaló que una de las primeras decisiones de su gestión fue jerarquizar el 3 de febrero como fecha central del calendario provincial.
El mandatario también anunció que se avanzará en la recuperación integral del Palacio, con equipos técnicos, financiamiento y una administración sustentable que garantice su preservación. A esto se suman las obras de infraestructura, como la reconstrucción total del acceso en el marco de la recuperación de la Ruta Provincial N° 39 y la nueva iluminación artística del edificio.
“Queremos que este Palacio sea un punto de unión de todos los argentinos y un símbolo de nuestros valores federales”, concluyó.
La ceremonia
Durante la jornada, Roberto Romani guio un recorrido histórico por el museo, acompañado por representaciones teatrales que incluyeron una referencia a la visita de Domingo Faustino Sarmiento a Urquiza en 1870.
En el Patio de las Juras se desarrolló un espectáculo conducido por Santiago Miguel Rinaldi, con presentaciones del conjunto Itaý, bailarines con DJ, la banda Ensamble Litoral y el show de Suma Paciencia, de Concepción del Uruguay. El Bandín Histórico “Los Dragones de la Muerte” interpretó el Himno Nacional y la Marcha a Entre Ríos.
Obras y financiamiento
Las tareas de restauración integral contarán con financiamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), mientras que la iluminación y el equipamiento eléctrico estarán a cargo de Enersa. Además, se mejoraron los 2,5 kilómetros de acceso al Palacio, incluidos en el Plan de Mantenimiento Vial.
En la oportunidad, también se inauguraron la Sala Miguel Gerónimo Galarza, junto a la Municipalidad de General Galarza, y la Sala de la Organización Nacional, en conjunto con la Municipalidad de Caseros.