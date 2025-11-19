Frigerio habilitó nuevas etapas de la red de gas en Maciá y entregó escrituras a familias de la región
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una agenda de obras y anuncios en Maciá, donde dejó inauguradas las etapas 2 y 3 de la ampliación de la red de gas natural, entregó escrituras a 31 familias de la zona y participó de la presentación oficial de la Expo Maciá 2026.
Ampliación de la red de gas natural
Acompañado por el intendente Ariel Müller, Frigerio habilitó dos nuevas etapas de la red de distribución de gas natural, una obra financiada por la provincia con una inversión cercana a los 500 millones de pesos. La ampliación incorporó más de 10.800 metros de cañerías, permitiendo que 377 familias queden en condiciones de iniciar el trámite para acceder al servicio.
En aquellos hogares cuyas instalaciones internas ya están aprobadas, el suministro quedó habilitado de manera inmediata.
El mandatario destacó la importancia de la obra para la comunidad y para el sector productivo: “Tenemos una provincia donde se han hecho inversiones importantes en las redes troncales y tenemos que avanzar en la posibilidad de que esta inversión sea aprovechada por la gran mayoría de los entrerrianos”, sostuvo.
A la actividad asistieron también la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Planeamiento Dario Schneider, la secretaria de Energía Noelia Zapata y el titular del IAPV Manuel Schönals, entre otras autoridades.
31 familias recibieron sus escrituras
Más tarde, el gobernador encabezó la entrega de 31 escrituras a vecinos de los barrios 78 Viviendas y 34 Viviendas de Maciá, así como a familias de Guardamonte y Durazno.
Frigerio resaltó el impacto de la regularización dominial: “Contar con el título no solo tiene un valor emocional. También permite acceder a créditos, proyectar mejoras y asegurar que la vivienda pueda heredarse”, afirmó.
El intendente Müller celebró el avance: “Toda obra que llega de forma directa a la gente nos da mucha ilusión”, y agradeció al gobernador por mantener a Maciá presente en su agenda.
En lo que va de la gestión, el gobierno provincial lleva entregadas 3.500 escrituras y tiene otras 4.200 firmadas para continuar con el proceso de regularización en distintos puntos de Entre Ríos.
Expo Maciá 2026
La jornada culminó con el anuncio oficial de la fecha de la Expo Maciá 2026, la feria apícola más importante del país y de referencia para Latinoamérica. El evento se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo del próximo año.
Frigerio subrayó la relevancia de la muestra: “Más allá del reconocimiento como principales productores de miel de la Argentina, estos eventos generan un fuerte impacto económico y turístico para Maciá y toda la región”, expresó.