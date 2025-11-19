Frigerio habilitó la nueva rotonda de acceso a Rosario del Tala y anunció una inversión histórica en desagües pluviales
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este miércoles Rosario del Tala, donde dejó habilitada la rotonda de acceso por la ruta 39, recorrió las obras del nuevo edificio de la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós, supervisó las refacciones del hospital San Roque, y anunció una inversión histórica en desagües pluviales para la ciudad.
Obras viales: habilitación de la rotonda y avances en la ruta 39
Tras recorrer la obra de rehabilitación integral de la ruta provincial 39 y habilitar la rotonda de acceso por avenida San Martín, Frigerio destacó que se trataba de “una demanda no solo de los vecinos sino de muchos entrerrianos que transitan por este lugar”. Afirmó que la obra “era un pedido de muchísimo tiempo” y expresó su satisfacción al ver la rotonda finalizada y correctamente demarcada.
La obra forma parte de una intervención ampliada a 102 kilómetros, posible gracias a la Ley de Emergencia de la Obra Pública, con una inversión superior a 27.000 millones de pesos. El proyecto había sido reactivado en febrero de 2025, tras haber quedado prácticamente paralizado. “Esta obra forma parte de tantas otras que iniciamos a fin del año pasado y principio de este”, recordó el mandatario.
Frigerio también remarcó que en los 25 meses restantes de gestión el foco estará puesto en “resolver problemas concretos, terminar las obras, intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales, y seguir trabajando con el Gobierno nacional para avanzar en la ruta 14, completar la ruta 12 y finalizar la ruta 18”.
Anuncio de desagües pluviales por casi 6.000 millones de pesos
El gobernador anunció que la próxima semana se adjudicará la obra de desagües pluviales y trabajos anexos en avenida San Martín, una intervención cercana a los 6.000 millones de pesos. “Nos pusimos como prioridad el tema de los desagües pluviales”, expresó, y sostuvo que los entrerrianos están “cansados de promesas y de inaugurar obras varias veces sin que se terminen”.
El proyecto contempla más de 2 kilómetros de conductos pluviales, cordones cuneta, ensanches de pavimento y la construcción de un disipador de hormigón. La obra beneficiará de forma directa a unas 7.000 personas del sector oeste de la ciudad y está previsto que comience durante el primer trimestre de 2026.
Acompañamiento y repercusiones
El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente Juan Medina; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; y el senador Juan Diego Conti.
El intendente Medina celebró la habilitación de la rotonda y recordó “el mal estado” previo del acceso, remarcando que la refacción era una demanda sostenida de los vecinos. Destacó que el gobernador consideró la obra prioritaria desde el inicio de su gestión y valoró la rápida respuesta: “Ni bien asumimos, lo fuimos a ver y se ocupó enseguida”.
Escuela y hospital: avances y obras concluidas
Durante la visita, Frigerio recorrió la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós, que presenta un 83 por ciento de avance, con una inversión provincial superior a los 1.600 millones de pesos.
Además, verificó los trabajos finalizados en el hospital San Roque, cuya refacción demandó más de 77 millones de pesos. Las obras incluyeron una nueva cubierta metálica, reparación de patologías edilicias y mejoras en accesibilidad, seguridad e infraestructura.