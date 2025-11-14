Frigerio fortaleció los vínculos con Alemania y Baviera en una jornada institucional y cultural histórica
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este viernes en Casa de Gobierno al embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, y a autoridades del Estado Libre de Baviera, con quienes encabezó una reunión bilateral junto al gabinete provincial. Más tarde, todos participaron del acto por el 200° aniversario de la inmigración alemana en Argentina.
La jornada comenzó en la explanada de Casa de Gobierno, donde el gobernador recibió al diplomático con la Rendición de Honores a cargo de las fuerzas de seguridad. Luego, en el Salón de los Gobernadores, se realizó el encuentro bilateral, durante el cual se entregó al embajador el decreto que lo distingue como Huésped de Honor.
El espacio de trabajo se centró en fortalecer los vínculos entre Entre Ríos y Alemania, con énfasis en educación, innovación y producción. También se repasaron los avances logrados tras la misión oficial del mandatario a ese país y se destacó la cooperación regional.
Tras la reunión, se informó que las conversaciones retomaron los consensos alcanzados durante el viaje de Frigerio a Alemania, con el objetivo de iniciar acuerdos concretos que permitan avanzar en una agenda compartida. Entre los temas tratados, se analizaron sinergias productivas, educativas y tecnológicas, incluyendo la posibilidad de desarrollar eventos conjuntos vinculados al Mirador TEC.
Durante el encuentro, se remarcó que Baviera y Entre Ríos comparten una identidad cultural y una visión de futuro basada en el desarrollo económico, sostenido por una alianza estratégica que busca construir una agenda productiva común.
Participaron por Baviera: Ursula Brendecke, representante del Estado Libre de Baviera para Sudamérica; y por la Fundación Verbundenheit, Hartmut Koschyk y Marco Just Quiles. También estuvieron presentes autoridades de la Federación de Asociaciones Argentino-Alemanas, encabezadas por su presidente Germán Lehrke.
Por parte del gobierno provincial participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y los secretarios de Modernización, Emanuel Gainza, y de Industria, Catriel Tonutti.
Más tarde, Frigerio y Lamlé encabezaron el acto central por los 200 años de la inmigración alemana, realizado en el recinto de la Cámara de Senadores. Allí, el gobernador destacó el valor institucional y simbólico del encuentro con la delegación bávara, representantes de la comunidad alemana y legisladores entrerrianos.
La jornada concluyó con la apertura de la Mesa Nacional de ACEP-KAS “25 años construyendo diálogo, democracia y desarrollo federal”, junto a representantes de la Fundación Konrad Adenauer y delegaciones de Baviera. En ese marco, Frigerio puso en valor la creciente proyección internacional de Entre Ríos y los valores compartidos con las organizaciones presentes.