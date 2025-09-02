Frigerio firmó un convenio con la CTM para el desarrollo social y turístico del Paraje Ascona
El gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio con la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, mediante el cual la provincia cede la administración exclusiva del Paraje Ascona a este organismo. El acuerdo busca lograr un manejo eficiente y un desarrollo integral del complejo.
Este entendimiento se enmarca en el Plan de Gestión y Promoción de Inversiones para el Desarrollo Turístico, Recreativo y Deportivo de la Región de Salto Grande que impulsa el gobierno provincial. El objetivo es potenciar el uso del predio Paraje Ascona, ubicado en distrito Gualeguaycito, departamento Federación, para beneficio de la comunidad, promoviendo la inclusión social, la cultura y el deporte.
El convenio ratifica antecedentes previos que establecían el uso del espacio para actividades de interés general, incluyendo la recreación, la inclusión y la promoción de talleres protegidos y centros de día.
A partir del acuerdo, el Paraje Ascona podrá ser administrado directamente por la CTM o a través de terceros, con programas de inclusión social destinados a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables, en articulación con el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) de Entre Ríos.
Entre sus cláusulas, la provincia se compromete a entregar el predio libre de cargas y responsabilidades previas, además de notificar a la Municipalidad de Federación y al Iprodi sobre la firma y los alcances del convenio.
La rúbrica del acuerdo —en la que la CTM estuvo representada por su presidente, Alejandro Daneri— constituye un paso clave hacia una administración conjunta que combine beneficios sociales y económicos, con el fin de mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo regional.