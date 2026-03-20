Frigerio firmó con el FIDA un crédito de US$ 15 millones y afirmó que el apoyo al sector apícola “tiene que ser una política de Estado”
En el marco de la inauguración de la 29ª Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la formalización de un acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por 15 millones de dólares para apoyar la producción y comercialización del sector en Entre Ríos y afirmó que acompañar a los productores “tiene que ser una política de estado”.
El mandatario entrerriano encabezó el acto este viernes en el Predio Multieventos de Maciá y, al tomar la palabra, calificó a la Fiesta Nacional de la Apicultura como “una de las más importantes y con mayor identidad que tiene nuestra provincia”, donde, remarcó, “se nuclean productores apícolas de todo el país y de gran parte de la región”, destacó.
En ese marco, Frigerio dio cuenta de la relevancia que su gestión otorga al acompañamiento al sector productivo, “no solo con presencia sino también con hechos concretos”. Y recordó el anuncio realizado el año pasado sobre la gestión de un crédito específico para la actividad apícola a través del FIDA.
“Hoy lo firmé, son 15 millones de dólares muy importantes para destinar al sector”, exclamó ante la concurrencia, al confirmar la concreción del empréstito internacional destinado a infraestructura y equipamiento para la cadena apícola entrerriana.
Al detallar el destino de esos recursos, el gobernador precisó: “Vamos a hacer el camino de Maciá a Guardamonte y a trabajar en los accesos a las cooperativas y a los predios de muchos de los productores; también vamos a generar fondos para instrumentos, herramientas de los apicultores que necesitan para mejorar su producción”, enumeró.
Por otro lado, y aprovechando la presencia de productores ovinos, Frigerio anunció la entrega de préstamos para el sector ovino entrerriano, que vienen a reemplazar los beneficios de la derogada Ley Ovina Nacional. “Nos hicimos cargo de eso porque queremos que el sector ovino de Entre Ríos también sea uno de los más importantes del país”, agregó.
Al felicitar a los organizadores de la muestra, el titular del Ejecutivo provincial recalcó que su forma de gobernar es “acompañando al que produce, al que genera empleo y al productor que genera raigo”. Y cerró su intervención insistiendo en que “cada productor apícola da laburo y arraigo a nuestra gente y eso tiene que ser una política de estado”, subrayó.
El acto oficial tuvo lugar en el Predio Multieventos de Maciá, donde el gobernador fue recibido por el intendente Ariel Müller y por el senador Rafael Cavagna, en representación de la vicegobernadora Alicia Aluani. Frigerio asistió acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la diputada nacional Alicia Fregonese; los senadores provinciales Diego Conti y Nancy Miranda; y el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.
Además, por parte del Gobierno nacional estuvo presente el coordinador del Consejo Nacional Apícola, Alexis Rodríguez; y se sumaron intendentes de la zona y el presidente de la Asociación Argentina de Apicultores, Lucas Martínez, quienes acompañaron la apertura oficial de la 29ª edición de la muestra.
Durante su visita a Maciá, Frigerio recorrió el Albergue Municipal recientemente inaugurado, obra que se concretó el fin de semana anterior gracias al trabajo conjunto de los gobiernos provincial y local, según se destacó en la actividad.
Con estos anuncios de créditos para la apicultura y la producción ovina, quedó formalmente inaugurada la 29ª Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur en Maciá, consolidando a la localidad como uno de los polos apícolas más relevantes de Entre Ríos y la región.