Frigerio felicitó a Santilli por su nombramiento como ministro del Interior y lo consideró como “una persona de diálogo, de consenso y de trabajo”
Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior. “Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el presidente haya confiado en vos para esta tarea”, sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.
El jefe de Estado entrerriano valoró el nombramiento de Santilli en la cartera del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán al definirlo como “una persona de diálogo, de consenso y de trabajo”.
Felicitaciones, querido @diegosantilli, por tu designación como ministro del Interior. Para mí, como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea. Sos una persona de diálogo, de consensos y de trabajo, y no tengo dudas de…
— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) November 2, 2025
Además, Frigerio expresó: “No tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo”.
Santilli supo calificar la relación que comparte con Frigerio desde más de dos décadas, indicando que: “Nos unen los mismos valores y visión de país”, ya que ambos queremos “una sociedad de trabajo, de producción, recuperar la dignidad y la cultura del trabajo”.