Frigerio expuso en el Coloquio de IDEA sobre competitividad, modernización laboral y educación
El gobernador Rogelio Frigerio participó del 61° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, donde abordó temas como la política impositiva, la competitividad, la modernización laboral, la sustentabilidad previsional y fiscal, y la responsabilidad educativa de las provincias.
Bajo el lema “Argentina juega: a competir, producir, innovar”, Frigerio integró el panel La visión de los gobernadores II junto a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), moderado por Horacio Riggi, jefe de Economía de IDEA.
El mandatario entrerriano destacó el cambio de paradigma impositivo que vive el país: “Es la primera vez en la historia argentina que, frente a una crisis sin precedentes, el gobierno nacional y muchas provincias no aumentan los impuestos, sino que los bajan”, afirmó.
Frigerio subrayó que el desafío para mejorar la competitividad nacional pasa por “la calidad, la cantidad y la presión impositiva”. En ese sentido, repasó medidas aplicadas en Entre Ríos, como la reducción de Ingresos Brutos y Sellos, la eliminación de más de 100 tasas, y la supresión del impuesto en la boleta de luz. También destacó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que exime de impuestos durante 15 años a nuevas inversiones y ampliaciones.
Además, planteó la necesidad de un nuevo consenso fiscal entre Nación y provincias para avanzar en la reducción de la presión tributaria.
Respecto a las reformas estructurales, Frigerio se mostró optimista: “Hoy la gente lidera este proceso y la política lo acompaña. Se entiende, finalmente, que no se puede vivir con déficit fiscal”, señaló. Llamó a “modernizar las normas laborales” y a construir sistemas previsionales e impositivos sustentables.
En materia educativa, enfatizó la importancia de que las provincias asuman su rol en la educación básica, primaria y secundaria. Destacó avances en Entre Ríos como el Plan Provincial de Alfabetización y las obras de infraestructura escolar para garantizar espacios adecuados de aprendizaje.
También remarcó la necesidad de vincular la educación secundaria con el mundo laboral para combatir la deserción: “La responsabilidad del Estado es generar incentivos que unan la escuela con la economía del conocimiento”, dijo. Recordó que uno de cada cuatro empleos pertenece a ese sector, y mencionó como ejemplo el polo tecnológico Mirador Tec en Paraná, “el más moderno de la Argentina”, que busca acercar a los jóvenes a nuevas oportunidades laborales.