Frigerio: “Estamos saldando de a poco una deuda de muchísimos años con la Policía”
En el marco de los festejos por los 192 años de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio entregó móviles, equipamiento armamentístico y presentó una nueva herramienta tecnológica para investigaciones criminales.
La actividad se realizó este martes en la Escuela de Policía Salvador Maciá de Paraná, donde el mandatario indicó que la inversión total ronda los 1.000 millones de pesos, entre vehículos nuevos, armas letales y no letales, y tecnología especializada para investigaciones.
Durante el acto, Frigerio destacó la incorporación de un sistema utilizado por fuerzas de seguridad para desbloquear dispositivos móviles y extraer información digital, al que calificó como “único en el país en términos de las policías provinciales”.
“Es un privilegio para nuestra policía tener un sistema que logra sacar la información de los teléfonos de última generación, que es donde hoy está todo y accediendo a eso uno puede terminar poniendo tras las rejas a los delincuentes”, afirmó.
Más de 200 vehículos incorporados
El gobernador también señaló que ya se superaron los 200 vehículos incorporados a la Policía en 25 meses de gestión, lo que consideró un hecho significativo para la fuerza.
“La verdad que es un hecho también histórico. Estamos saldando de a poco una deuda de muchísimos años con la Policía y esperamos al final de nuestra gestión lograr cambiar todos los vehículos”, sostuvo.
En relación con la inversión en seguridad, Frigerio remarcó que la gestión debe priorizar recursos en un contexto económico complejo.
“En época donde no hay plata y se está obligado a gestionar sin recursos —porque tenemos los mismos recursos que había en la pandemia— una de las obligaciones que tenemos es la priorización”, expresó.
En ese sentido, recordó la eliminación de los gastos reservados y destacó que esos fondos permitieron realizar inversiones en movilidad para la fuerza policial.
“Eso es priorizar, y así en todos los órdenes de la vida pública, con muchísima austeridad para ir saldando deudas de décadas que teníamos en Entre Ríos”, agregó.
Detalles del equipamiento
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, Claudio González. Durante el acto se entregaron seis unidades 0 km, de las cuales cinco serán destinadas al transporte operativo.
Además, se incorporarán dos vehículos restaurados, entre ellos una unidad de control.
En materia de equipamiento, la Policía recibió 200 pistolas calibre 9 milímetros y un rifle Byrna Compacto Táctico (TCR), diseñado como una lanzadora versátil y confiable para tareas de defensa, entre otros elementos destinados a fortalecer la capacidad operativa institucional.
Tecnología para investigaciones criminales
Durante la actividad también se presentó el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device), desarrollado por Cellebrite, una herramienta forense de alta complejidad utilizada por fuerzas de seguridad e inteligencia.
El sistema permite desbloquear dispositivos móviles y extraer información digital —como mensajes, fotografías y videos— de equipos iOS y Android, lo que facilita el avance de investigaciones criminales.