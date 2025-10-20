Frigerio: “Esperemos que la política esté a la altura del esfuerzo y compromiso de nuestros docentes”
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela Primaria N° 29 La Cabaña del Tío Tom, ubicada en el distrito Albardón, Punta del Monte, departamento Gualeguay, donde se llevan adelante obras de refacción con un avance del 30% y una inversión provincial de 27,9 millones de pesos.
El mandatario estuvo acompañado por la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan; el presidente de la junta de gobierno de Punta del Monte, Antonio Barreto; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; el legislador provincial Casiano Otaegui, junto a autoridades educativas y directivos del establecimiento.
Durante la recorrida, Frigerio destacó la dedicación de los docentes rurales y expresó su reconocimiento:
“Me emociona y me da mucha fuerza, porque no es fácil tener en un aula 11 alumnos de distintos grados. Es increíble lo que hacen. Esperemos que alguna vez la política esté a la altura del esfuerzo, el compromiso y el sacrificio de nuestros docentes”.
El gobernador valoró además el avance de la obra, destacando que los trabajos planificados hace pocos meses ya muestran un progreso significativo.
En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, Frigerio anunció que Entre Ríos será la primera provincia del país en realizar evaluaciones de fluidez lectora en el ciclo inicial, lo que permitirá “seguir de manera individual a cada alumno en estos años fundamentales para su formación”.
Por su parte, Alicia Fregonese subrayó la relevancia de la educación en zonas rurales:
“La educación en contextos rurales da una perspectiva diferente, la del multigrado y el multinivel, donde niños de distintas edades aprenden juntos, como en las familias. Estas escuelas son fundamentales”.
Además, adelantó que la institución contará próximamente con conectividad a Internet.
La directora de la escuela, Andrea Sánchez, manifestó su orgullo por recibir al gobernador, mientras que Antonio Barreto, presidente de la junta de gobierno local, remarcó:
“Es la primera vez que viene un gobernador y nos sorprendió que quisiera venir a este pago, donde vivimos 63 habitantes y la mayoría es trabajadora rural. Estamos muy contentos”.
La Escuela N° 29, que comparte edificio con la Escuela Secundaria N° 15 Angélica B. de Lencina, cuenta con 23 estudiantes. La intervención busca mejorar las condiciones edilicias y garantizar un entorno seguro para la comunidad educativa.
Las obras incluyen reparaciones en el sector cocina-comedor, con reemplazo de chapas del techo, arreglos en cielorrasos, pisos, revoques y mampostería, además de una revisión integral de las instalaciones sanitarias y eléctricas, con recambio de artefactos, griferías y luminarias.