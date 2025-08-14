Frigerio entregó financiamiento por $1.000 millones a 51 ganaderos entrerrianos
El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles en General Ramírez de la entrega de certificados de financiamiento a 51 productores ganaderos de los departamentos Diamante, Paraná y Nogoyá, quienes accedieron a créditos con tasa subsidiada y plazos extendidos. La medida se enmarca en el programa Desarrollo de Proveedores, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En esta primera etapa, el financiamiento —garantizado de forma solidaria por la cooperativa La Ganadera General Ramírez Agropecuaria en articulación con el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y el CFI— se destina a inversiones en infraestructura y mejoras productivas.
Durante la jornada, Frigerio recorrió junto a la intendenta Flavia Pamberger, el viceintendente Carlos Troncoso y el presidente del Consejo de Administración de La Ganadera, Fabián Ariel Leichner, las plantas de recepción y acopio de cereales y oleaginosas, y de producción de alimentos balanceados. Luego, en el Centro Comercial de General Ramírez, encabezó la entrega de certificados y la primera capacitación del programa, sobre planificación forrajera en sistemas ganaderos de base pastoril.
“Para mí es un gusto estar acá, donde se respira trabajo, esfuerzo, sacrificio. Eso es lo que necesita nuestro país para crecer. Sabemos y estamos convencidos que el verdadero progreso no se reparte ni se regala, ¡se siembra y se cosecha!”, expresó Frigerio, destacando el compromiso diario de los productores.
El mandatario remarcó que el rol del Estado es “estar siempre dispuesto y disponible para generar condiciones para que haya más inversión, progreso y trabajo”. En ese sentido, afirmó: “Si el productor se levanta a las 4 de la mañana, el Estado se tiene que levantar a esa hora o antes”, subrayando que desde el primer día de gestión Entre Ríos es la provincia que más créditos recibe del CFI, con $30.000 millones destinados a proyectos productivos.
Asimismo, celebró que La Ganadera sea la primera cooperativa en sumarse al proyecto: “Generar esta posibilidad a tantos productores que siguen apostando todos los días por nuestra provincia y por el país me genera muchas más ganas de seguir peleándola”.
Por su parte, la intendenta Flavia Pamberger agradeció el apoyo del Gobierno provincial, del CFI y del Fogaer, valorando que esta herramienta llegue a productores que buscan desarrollo y generación de mano de obra genuina. Además, felicitó a la cooperativa “por ser siempre facilitadora de este tipo de herramientas y mantener una mirada puesta en la sociedad”.
En tanto, Fabián Ariel Leichner destacó que este trabajo conjunto permite a pequeños y medianos productores invertir en genética y producción, como se observa en los remates feria recientes. También enumeró las inversiones de La Ganadera en plantas de silos y balanceados en El Pueblito (Nogoyá) y Hasenkamp (Paraná), así como la compra de un lote para ferias ganaderas cerca de Villaguay.
La actividad contó con la presencia de los ministros Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios), el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI Marcelo Wechsler, el senador Gustavo Vergara, el diputado Lénico Aranda, el presidente del Ente Región Centro Jorge Chemes y el secretario de Industria, Comercio y Minería Catriel Tonutti, entre otros.