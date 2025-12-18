Frigerio entregó el decreto que habilita la personería jurídica a instituciones religiosas en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves un encuentro en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, donde entregó a representantes de distintos credos el Decreto Nº 2559/25, que habilita a las instituciones religiosas a tramitar su personería jurídica como tales en el ámbito provincial.
De la actividad participaron el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi; el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), pastor Christian Hooft; y el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Entre Ríos (APER), pastor Carlos Schultz, junto a referentes de diversas comunidades religiosas.
Durante el encuentro, Leandro Jacobi subrayó que se trata de “una reivindicación histórica”, al señalar que el decreto “ya está sancionado y presentado formalmente a instituciones nacionales y provinciales de distintas iglesias, permitiendo que las entidades religiosas se inscriban en personería jurídica como tales”. En ese marco, recordó que si bien esta posibilidad fue incorporada al Código Civil y Comercial en 2015, “nunca se había habilitado a nivel provincial el registro correspondiente”.
El funcionario explicó que, a partir de un trabajo articulado entre Nación y provincia, se creó un registro especial, lo que convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones que reconoce el estatus jurídico acorde a la realidad de las iglesias. Asimismo, remarcó que “todas las confesiones y entidades religiosas que cuenten con reconocimiento en el Registro Nacional de Cultos podrán acceder a la personería jurídica en la provincia, sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones”. De este modo, sostuvo, “se deja de forzar estructuras jurídicas y se establece la figura que realmente responde a la vida cotidiana y a las necesidades de las instituciones religiosas”.
Por su parte, el pastor Christian Hooft valoró que la medida no sólo reconoce derechos, sino que también aporta transparencia. “Las iglesias demandaban poder ejercer su trabajo comunitario, social y religioso con una herramienta legal que permita desarrollarlo en plenitud”, expresó, y destacó que el decreto beneficia a toda la provincia, reconociendo el trabajo de las iglesias grandes y pequeñas, tanto en ciudades como en colonias y zonas alejadas.
En tanto, el pastor Carlos Schultz resaltó el rol social y espiritual de las iglesias y su compromiso con la comunidad. “Tenemos la tarea de acompañar, de ayudar a la sociedad y también de orar por las autoridades”, afirmó, y señaló que este avance permite llegar a más personas, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, trabajando siempre por el bien común.
De la reunión también participaron el director General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, Rodrigo Luti, y el secretario del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, Adrián Maldonado, entre otros representantes institucionales.
El Decreto Nº 2559/25 reconoce plenamente a las instituciones religiosas como personas jurídicas privadas, respeta su identidad espiritual y organizacional, corrige una distorsión normativa histórica, garantiza la libertad de organización, permite la transformación voluntaria de entidades ya constituidas sin pérdida de derechos y fortalece el trabajo conjunto entre Nación y provincia, promoviendo el respeto a la diversidad y la libertad religiosa.