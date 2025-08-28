Frigerio entregó 40 viviendas en Urdinarrain: la provincia finalizó las obras con fondos propios
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la entrega de 40 viviendas en Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro. La obra demandó una inversión superior a 3.300 millones de pesos y había quedado neutralizada tras el cambio de gestión, pero fue finalizada con recursos provinciales.
Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente Sergio Martínez. En su discurso, destacó la responsabilidad asumida para culminar las obras: “Acá no hay nada que agradecer. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer”. Además, subrayó que los trabajos se concluyeron gracias al esfuerzo de todo su equipo: “A estas viviendas había que terminarlas; y había que buscar la manera de hacerlo. Lo hicimos con recursos provinciales que no estaban en su momento disponibles para esto”.
Frigerio remarcó la importancia de no dejar obras inconclusas, a las que definió como símbolo de “desidia y abandono”. En esa línea, sostuvo: “Obras que se empiezan, obras que tenemos que terminar. No importa quién las arrancó; y ese es el mandato que tiene todo mi equipo”.
Por su parte, el intendente Martínez agradeció el acompañamiento provincial para concluir el complejo habitacional, recordando que las viviendas ya habían sido sorteadas cuando se neutralizó la obra. También destacó el trabajo conjunto entre municipio y provincia y mencionó el avance de otros proyectos locales, como un plan de 20 viviendas para docentes ya en ejecución.
Del acto participaron también el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; el titular del IAPV, Manuel Schönals; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y el senador provincial Jaime Benedetti, entre otras autoridades.
El proyecto contó inicialmente con financiamiento nacional, pero tras la interrupción de los fondos en diciembre de 2023, la provincia —a través del IAPV— asumió con recursos propios el 45% restante. Además, se garantizó la infraestructura básica de agua, cloacas, energía y alumbrado, mientras que el municipio cedió el terreno y realizó las conexiones necesarias.