Frigerio entregó 18 viviendas en Chajarí y supervisó obras de infraestructura que mejoran la conectividad rural
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entregó este jueves 18 viviendas destinadas a empleados municipales de la ciudad de Chajarí, con una inversión provincial superior a 990 millones de pesos. Durante la jornada, también recorrió la construcción de una nueva alcantarilla sobre el arroyo San Gabriel, en Colonia San Roque, que mejorará la conectividad de la zona rural.
Las viviendas fueron desarrolladas a través del programa provincial Primero Entre Ríos, Primero Tu Casa, sobre terrenos ubicados en el barrio Norte de Chajarí. Frigerio destacó la importancia de estas entregas y expresó: “Entregar viviendas es una alegría para el lugar de responsabilidad que nos toca ocupar en este tiempo. Comparto la felicidad de vecinos que esperaron muchos años la posibilidad de tener una casa propia y que hoy se hace realidad”.
Durante la recorrida por el departamento Federación, el gobernador supervisó la construcción de la alcantarilla de hormigón armado sobre el arroyo San Gabriel, con una inversión de 397 millones de pesos y recursos provenientes de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg). Según indicó, la obra beneficiará especialmente a los vecinos y productores locales, quienes se veían afectados cuando el arroyo crecía y cortaba el camino de la producción.
Complacencia local
El intendente Marcelo Borghesan valoró la concreción de las viviendas y subrayó la importancia de la relación con el gobernador y los ministros provinciales. “Hoy estamos cumpliendo el sueño de 18 familias que acceden al techo propio, y eso es una gran alegría para la comunidad. La relación con el gobernador es excelente, de un ida y vuelta permanente, fundamental para nosotros”, afirmó.
Durante la inauguración del complejo habitacional en Chajarí, Frigerio estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la viceintendente Fabiola Fochesatto Brunini; la diputada nacional Nancy Ballejos; el senador provincial Rubén Dal Molin y la diputada provincial Gabriela Lena.
Por su parte, al supervisar la obra en Colonia San Roque, se sumaron el presidente del Directorio de la Cafesg, Carlos Cecco; el titular de la Junta de Gobierno San Roque, Gerardo Beber; y el coordinador de Obra de la Cafesg, Darío Burna.