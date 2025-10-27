Frigerio entregó 1.300 chalecos antibalas a la Policía de Entre Ríos para fortalecer la seguridad y el cuidado del personal
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes en la Plaza Mansilla un acto en el que se entregaron 1.300 chalecos antibalas a las distintas jefaturas departamentales y direcciones operativas de la Policía de Entre Ríos. “Esta es una compra importante que va en línea con lo que planteamos siempre: cuidar a quienes nos cuidan”, afirmó el mandatario.
Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello y el jefe de la Policía Claudio González, Frigerio destacó que se trata de una entrega histórica por su magnitud y por la calidad del equipamiento adquirido.
Los nuevos chalecos antibalas RB3, de los cuales 1.040 son para uso masculino y 260 para uso femenino, ofrecen un nivel de protección superior, ya que resisten proyectiles de hasta calibre .44 Magnum, mientras que los anteriores RB2 solo soportaban hasta calibre 9 mm.
“Hacía muchos años que no se adquirían chalecos de este tipo, y la mayoría de los que teníamos estaban vencidos. Con esta compra, estamos garantizando mejores condiciones para nuestra fuerza policial”, sostuvo Frigerio.
Por su parte, Roncaglia remarcó que “esta entrega representa un paso fundamental en la política de cuidado y prevención. El bienestar del personal es prioritario para el gobierno provincial, y con este equipamiento mejoramos sustancialmente las condiciones de trabajo, lo que se traduce en mayor seguridad para toda la comunidad entrerriana”.
El ministro agregó que la iniciativa alcanza a las 17 departamentales policiales de la provincia y se complementa con los programas de formación y capacitación que se vienen realizando para fortalecer la prevención del delito.
En tanto, el jefe de Policía, Claudio González, señaló que “la incorporación de estos 1.300 chalecos balísticos marca un antes y un después en la protección de nuestros efectivos. Pasamos de una protección contra calibre 9 mm a una que resiste hasta calibre .44 Magnum, un salto cualitativo enorme que refleja el compromiso de la provincia con la seguridad del personal”.
Finalmente, González destacó la inclusión de 260 chalecos diseñados ergonómicamente para mujeres policías, con paneles anti-trauma y una estructura adaptada al torso femenino, lo que “garantiza máxima protección sin comprometer la movilidad”.