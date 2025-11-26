Frigerio encabezó una sesión histórica en Concepción del Uruguay y reivindicó el legado de Urquiza
El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles de la sesión especial de la Cámara de Diputados realizada en el Colegio Superior Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, para conmemorar los 165 años de la primera sesión de la Legislatura entrerriana. El encuentro tuvo lugar en el mismo edificio donde el cuerpo legislativo sesionó por primera vez el 17 de junio de 1860.
Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y académicas, se destacó el valor institucional y educativo del histórico colegio fundado por Justo José de Urquiza en 1849. Estuvieron presentes la vicegobernadora Alicia Aluani, el intendente José Lauritto y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Entre Ríos vuelve al origen de su vida institucional”
En su intervención, Frigerio sostuvo que “este no es un día más ni es una sesión más”, al afirmar que la provincia “vuelve al origen de su vida institucional, al lugar donde nuestra democracia provincial abrió los ojos por primera vez hace exactamente 165 años”.
Destacó la figura de Urquiza, a quien definió como “la expresión más alta de una Argentina que no se deja avasallar, que confía en el trabajo y la educación como las únicas fuentes de desarrollo y futuro”.
El gobernador subrayó la responsabilidad de sostener el legado urquicista, enfatizando la centralidad de la educación:
“Si de verdad queremos cambiar la provincia, necesitamos garantizar una enseñanza que despierte vocaciones y libere el potencial de cada alumno”, dijo, al recordar que Urquiza fundó el primer colegio laico y gratuito del país.
Diálogo, consenso y estabilidad
Frigerio también remarcó que “la educación no es el único legado” del líder entrerriano, al señalar su rol para superar divisiones y conducir al país hacia la estabilidad.
“El consenso no es renuncia, es compromiso… Hoy estamos demostrando que se puede transformar la provincia con diálogo, seriedad y respeto institucional”, afirmó.
Autoridades destacaron el valor histórico del acto
La vicegobernadora Alicia Aluani celebró la jornada como un hecho de profundo valor institucional:
“Entre Ríos eligió el camino del diálogo y el consenso, y nosotros seguimos ese legado para construir una provincia mejor”, expresó.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, sostuvo que la sesión permitió “mostrar el trabajo legislativo y reivindicar la historia de Entre Ríos”, y llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de honrar a quienes dieron origen a la vida institucional de la provincia.
El intendente José Lauritto agradeció la realización del acto y recordó que en ese mismo colegio se desarrolló la primera sesión legislativa de 1860, en el marco de la Primera Constitución provincial impulsada por Urquiza.
Temas tratados por los diputados
Durante la sesión se abordaron:
- La modificación del artículo 19 de la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
- La aceptación de donaciones de inmuebles destinados a fines públicos.
- La declaración de Ciudadano Ilustre al docente e investigador Celomar José Argachá.
El acto contó también con la presencia del senador Martín Oliva; los diputados Silvio Gallay y Yari Seyler; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi; y el director del Colegio del Uruguay, Alberto Lescano, entre otras autoridades.