Frigerio encabezó una reunión de la Mesa de Salud Mental para evaluar políticas y definir nuevas estrategias
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este lunes una reunión interministerial e intersectorial de la Mesa de Salud Mental, realizada en la Casa de Gobierno, donde se analizaron las políticas que impulsa el Estado provincial frente a esta problemática y los avances en nuevas estrategias de abordaje integral.
El encuentro de trabajo tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; los ministros de Salud, Daniel Blanzaco, y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; además del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el director de Salud Mental, Esteban Dávila Peralta, e integrantes de los equipos técnicos.
Tras la reunión, el ministro de Salud explicó que se presentaron al gobernador las principales líneas de trabajo que se encuentran en marcha, junto con los proyectos y acciones previstas para fortalecer el abordaje de la salud mental en todo el territorio provincial.
“La salud mental es un tema que preocupa y ocupa al Gobierno provincial”, afirmó Daniel Blanzaco, quien advirtió que Entre Ríos registra una importante tasa de suicidios y de consumos problemáticos, lo que requiere un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado.
En ese sentido, mencionó la intervención de organismos como la Dirección de Salud Mental, el Consejo General de Educación, la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Desarrollo Humano, que coordinan acciones para abordar la problemática desde distintas perspectivas.
“El mensaje del gobernador es ordenar y priorizar los puntos que expusimos sobre la mesa, especialmente aquellos vinculados con la promoción, la prevención y la asistencia”, señaló el titular de la cartera sanitaria.
Blanzaco adelantó además que se proyecta implementar capacitaciones destinadas a profesionales que no son especialistas en salud mental, utilizando una guía elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según explicó, estas herramientas permitirán optimizar las prestaciones junto con la red de centros de atención primaria de la provincia.
Por su parte, el director de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó la importancia de sostener espacios de coordinación entre distintos organismos del Estado para dar continuidad a las políticas públicas en esta materia.
El funcionario explicó que uno de los ejes centrales del trabajo es la capacitación del personal dentro del sistema de salud en todos los niveles de atención. En ese marco, precisó que en la atención primaria se priorizan la prevención y la promoción de la salud, mientras que en los niveles de mayor complejidad se concentran las tareas de asistencia.
También señaló que se trabaja en fortalecer las instituciones y los dispositivos existentes para abordar las problemáticas de salud mental, especialmente aquellos dispositivos intermedios por fuera de los hospitales.
Además, indicó que se busca promover la concientización social sobre los consumos problemáticos, el suicidio, los trastornos del ánimo y otras situaciones vinculadas a la salud mental que atraviesan a la provincia y al país.
Durante la reunión también se abordaron acciones destinadas a ampliar las capacitaciones a escala provincial, no solo para personal de salud, sino también para periodistas, comunicadores y profesionales de otros ámbitos.
Finalmente, se analizó el fortalecimiento de equipos con presencia en todo el territorio entrerriano y la utilización de herramientas de telemedicina, con el objetivo de cubrir a distancia zonas donde existe escasez de recursos especializados en salud mental.