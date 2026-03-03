Frigerio encabezó una reunión de gabinete y analizaron paritarias docentes, deuda externa y obras públicas
El gobernador Rogelio Frigerio presidió este martes una nueva reunión de gabinete, donde abordaron temas clave para la gestión provincial, con eje en las paritarias docentes, el perfil de la deuda externa y el avance de obras públicas.
Al término del encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno y del que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros y secretarios del Ejecutivo, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, precisó que el tema central fue la propuesta del Gobierno entrerriano al sector docente, la deuda externa y el avance de obras.
En relación a la paritaria docente, el ministro informó que durante el encuentro “se explicó en detalle la propuesta frente a la posición de los gremios docentes. El gobernador y todos los presentes analizamos este tema y la posibilidad que tiene la provincia de ofrecer en materia de remuneración”.
En ese marco, ratificó la decisión del gobierno de avanzar igualmente mediante un decreto, con el objetivo de no dilatar la disponibilidad del incremento salarial para los docentes.
En esa línea, remarcó que la propuesta presentada implica “un gran esfuerzo para la provincia”, y sostuvo: “Hemos sido claros, esto es lo que podemos ofrecer ahora”, afirmó Boleas. Además, agregó que la iniciativa contempla mantener el diálogo abierto y volver a reunirse en 90 días para evaluar la evolución de los recursos y continuar avanzando en la paritaria.
Asimismo, detalló que se ofreció establecer un salario mínimo docente de 750.000 pesos, actualizar la ayuda escolar, llevar el boleto docente al 100 por ciento —actualmente subsidiado al 50 por ciento— y dar prioridad al sector en el acceso a viviendas a través de los planes del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
Por otro lado, el ministro indicó que también formó parte de la agenda el reciente viaje a Estados Unidos, donde se gestionó un nuevo perfil de la deuda externa de la provincia y la emisión de un bono en el mercado internacional.
Finalmente, señaló que durante la reunión también se repasó el avance de diferentes obras de inversión pública que se ejecutan actualmente en Entre Ríos.